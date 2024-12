Pro League wil meer mensen met migratieachtergrond naar stadion krijgen: "Actieplan moet resulteren in nieuwe fans"

vr 13 december 2024 10:05

Het Belgische voetbal lokt een recordaantal fans, maar heel divers is dat publiek (nog) niet. Vooral supporters met een migratieachterond zijn ondervertegenwoordigd en daar wil de Pro League iets aan doen. Op aangeven van de clubs lanceerden ze het initiatief 'Project Bridge - Fans of Tomorrow'. "Met behulp van een breed onderzoek schrijft elke club een actieplan op maat dat moet resulteren in nieuwe toeschouwers", aldus CEO Lorin Parys.

Vorig seizoen trokken 200.000 meer fans dan vorig seizoen naar onze stadions, goed voor zo’n 3.250.920 toeschouwers. Maar de Pro League wil verder groeien. Daarom werd afgelopen zomer op aangeven van de clubs een initiatief onder de naam 'Project Bridge - Fans of Tomorrow' gelanceerd. Daarmee wil de Pro League de fanbase verbreden door te focussen op nieuwe supporters. "Het voetbal is een van de weinige plekken waar mensen uit alle windhoeken samenkomen", aldus CEO Lorin Parys. "Om ervoor te zorgen dat we die ambitie nu en in de toekomst in de praktijk blijven brengen, ontwikkelen we specifieke programma's. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen met een fysieke beperking, dementie of uit de LGBTQIA-gemeenschap hun weg naar onze stadions vinden." "Vandaag zijn fans met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in onze stadions en vormen zij dus een groeikans. Met behulp van een breed onderzoek schrijft elke club een actieplan op maat dat moet resulteren in nieuwe toeschouwers."

Integratie doortrekken van de pleintjes en jeugdploegen naar de tribunes

Om in dat voornemen te slagen, wil de Pro League maatschappelijk engagement koppelen aan commerciële opportuniteiten. "Geen sport of vrijetijdsbesteding is zo laagdrempelig als ons voetbal", weet Parys. "Jongens en meisjes van verschillende origine komen samen in onze teams. Clubs vormen zo een motor van maatschappelijke integratie. De diversiteit die al een feit is op de jeugdvelden, zien we voorlopig nog onvoldoende weerspiegeld op onze tribunes." "Hier ligt een maatschappelijke uitdaging, maar ook een commerciële opportuniteit. Deze groeiende groep voetbalfans vormt immers een mogelijkheid voor onze clubs om hun fanbasis te verbreden, de band met de samenleving te versterken en zo nieuwe inkomsten te genereren."

