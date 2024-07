Handblessure houdt vice-olympisch kampioen Marketa Vondrousova van Olympische Spelen in Parijs

Zoek niet naar Marketa Vondrousova (WTA-18) op de Olympische Spelen in Parijs. Door pijn aan haar hand kan de Tsjechische niet deelnemen aan het tennistoernooi. Drie jaar geleden pakte de voormalige winnares van Wimbledon nog olympisch zilver in Tokio.

Het olympisch tennistoernooi bij de vrouwen verliest opnieuw een van zijn (schaduw)favorieten. Na Aryna Sabalenka, Ons Jabeur en Emma Raducanu stuurt ook Marketa Vondrousova haar kat.

"Het spijt me heel erg, maar door gezondheidsproblemen zal ik niet deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs", schrijft ze op Instagram.

"Tot het laatste moment had ik gehoopt dat het tenminste zou lukken in het dubbelspel, maar mijn handproblemen laten het niet toe."

"Ik ben me nu aan het concentreren op het herstel richting de US Open. Ik duim voor alle Tsjechische vertegenwoordigers in Frankrijk."

Vondrousova won Wimbledon in 2023 en is de verliezende finalist van de Spelen in Tokio. Toen pakte Belinda Bencic het goud. De Zwitserse is ook afwezig in Parijs. In april werd ze mama van een dochtertje.

In de Franse hoofdstad wordt Vondrousova vervangen door Katerina Siniakova (enkelspel) en Linda Noskova (dubbelspel).