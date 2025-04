Geen 3x3 WorldTour, maar nieuw Chinees avontuur voor Thibaut Vervoort: "Nationale ploeg blijft wel belangrijkste"

En dus reist Vervoort deze week niet af naar Japan voor de WorldTour, wel naar China. "We hebben een voorbereiding van een maand. Daarna begint de Chinese 3x3-competitie, die tot november zal duren. Het wordt een sportieve en culturele uitdaging. Ik ben heel benieuwd."

Vervoort benadrukt wel dat hij beschikbaar blijft voor de 3x3 Belgian Lions. "Dat was een van mijn voorwaarden om in China te tekenen: dat ik nog altijd alles kan spelen met de nationale ploeg. Dat blijft voor mij het allerbelangrijkste. Ik wil een medaille winnen met België."

De eerste afspraak met de Lions dit jaar is het EK-kwalificatietoernooi in juni. Twee weken later volgt dan het WK 3x3 in Mongolië. Het EK is in september in Kopenhagen.