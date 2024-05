EK in gevaar voor Serge Gnabry? Bayern-winger mist competitieslot door hamstringblessure

Serge Gnabry staat de rest van het Duitse voetbalseizoen aan de kant met een hamstringblessure. Dat heeft zijn club Bayern München vrijdag bekendgemaakt. Mogelijk komt voor de Duitse international ook het EK in eigen land in gevaar.

De 28-jarige Duitser moest tijdens de halve finale van de Champions League woensdagavond in en tegen Real Madrid na 27 minuten het veld verlaten. Bayern verloor de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 en lag zo, na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, uit het toernooi.



Gnabry heeft al het hele seizoen last van blessures. Vorige zondag tegen Stuttgart stond hij opnieuw in de basis na een spiervezelblessure. Nu ligt de aanvaller dus opnieuw in de lappenmand.

Volgens Duitse media is de kans zeer groot dat Gnabry het EK in eigen land zal missen. Op 14 juni speelt Duitsland de openingswedstrijd tegen Schotland.