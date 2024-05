Wat een ommekeer! Real Madrid houdt Bayern in dolle slotfase uit finale Champions League

Einde

De Madrileense bank bestormt het veld, Bernabéu is een mirakel rijker. Het zag er benard uit voor Real Madrid, dat de hele wedstrijd de beste kansen had maar die niet kon verzilveren. Aan de overkant was het wel prijs na een schicht van Davies, werd het een koekje van eigen deeg?



Maar: Real zou Real niet zijn mocht er op het einde geen brokje magie uit de lucht vallen. In een doldwaas slot zette Joselu de scheve situatie he-le-maal recht, in drie minuten tijd stond het plots 2-1.



Delirium in Madrid, dat naar Wembley mag. Treurnis bij Bayern, zij sluiten hun seizoen zonder prijs af.