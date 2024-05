"Een ongelofelijke fout": Bayern razend na te(?) vroeg fluitsignaal bij mogelijke gelijkmaker

FC Bayern München maakte in de slotseconden nog aanspraak op de gelijkmaker en verlengingen tegen Real Madrid, maar daar stak de wedstrijdleiding nog een stokje voor.

Matthijs de Ligt trapte de bal wel nog tegen de touwen, maar de Poolse scheidsrechter Marciniak had op aangeven van de lijnrechter al afgefloten voor buitenspel.

Waarom de ref de fase niet had laten doorgaan om een VAR-interventie nog mogelijk te maken, was onduidelijk. Bayern was woedend, temeer omdat hij bij de 2-1 van Real Madrid wel de videoscheidsrechter had kunnen inschakelen.

"Het is een ongelofelijke fout", sakkerde Thomas Müller. "De scheidsrechters hebben hier het verschil gemaakt."

Ook De Ligt voelde zich bestolen. "We kennen allemaal de regels. Als het niet duidelijk is of er sprake is van buitenspel, moet je laten doorspelen. Dat zijn de regels. Ik vind het een beetje gênant. Bij het doelpunt van Joselu lieten ze toch ook doorspelen?"