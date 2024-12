Vrancken wil goeie Gentse prestatie onthouden: "Maar zonder VAR was 2 keer in ons nadeel"

Union knikkerde KAA Gent uit de Beker van België, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Gent moest veel achtervolgen, toonde veerkracht en werd niet gediend door 2 beslissingen van de scheidsrechter. "Normaal gezien is dat penalty."

KAA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen en kroop er op bezoek bij Union niet uit ondanks een prima prestatie. De ploeg van coach Wouter Vrancken had ook niet het geluk aan zijn zijde met twee betwistbare fases: buitenspel bij de tweede goal van Union en hands van Burgess in de slotfase.



"Dat is jammer. Randje buitenspel of niet, geen idee", reageerde Mathias Delorge na de wedstrijd. "Maar ik denk dat de bal duidelijk op de arm valt en dat is normaal gezien een penalty."



Vrancken zelf wou niet te lang bij stilstaan bij de afwezigheid van de VAR, maar benadrukte wel 1 conclusie. "Het was twee keer in het nadeel van ons, dat is het jammere van de zaak."



De niet-gefloten strafschop was moeilijker verteerbaar. "Je gaat naar de referee meeting om bepaalde situaties te bespreken en dan zie je dit weer terug."



"Ik dacht dat hij (scheidsrechter Lawrence Visser) goed opgesteld stond, maar dan moet je in de slotfase de penalty durven te fluiten in een wedstrijd waar veel emotie in zit."