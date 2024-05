Verliest deze Giro zijn pronkstuk? "Stelvio geschrapt uit parcours wegens te veel sneeuw"

Al voor de start van de Giro werden er vraagtekens geplaatst bij de passage over de Stelvio. De legendarische berg met de vele haardspeldbochten is voorzien aan het begin van rit zestien in de Giro. De berg is ook de Cima Coppi, het hoogste punt van de Italiaanse wielerronde.

Een nieuwe inspectie van de koersorganisatie zou nu uitsluitsel hebben gebracht: het peloton zal op 21 mei niet over de berg trekken. Dat meldt de Italiaanse openbare omroep RAI.

Ondanks het intensieve schoonmaakwerk ligt er nog te veel sneeuw op de weg. Bovendien zou de grote hoeveelheid sneeuw langs de kant van de weg ook te veel lawinegevaar met zich meebrengen.

De start- en finishlijn van de zestiende etappe zouden onveranderd blijven. De organisatie kiest dan voor een alternatieve route, wellicht via Val Monastero.