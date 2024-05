Squash-zussen Gilis hebben ambitie: "We willen wereldkampioen worden"

vr 10 mei 2024 15:51

In de Egyptische hoofdstad Caïro vindt deze maand het WK squash plaats. Een groeiende sport die op de Spelen van Los Angeles in 2028 ook een olympische discipline zal staan. Ook in de Belgische squashwereld is er weelde: de zussen Nele en Tine Gilis veroverden onlangs goud op het EK voor landenteams en nemen nu deel aan het WK. De vrouwen getuigen over hun ambities en hun (olympische) doelen in de toekomst.

Na het EK volgde meteen het WK. De drukke kalender lijkt de dames niet echt te deren. "Het is inderdaad een heel druk schema", geeft Nele toe, "maar het WK is natuurlijk het toernooi waar iedereen naar uitkijkt en toeleeft." Het EK zorgde voor het nodige vertrouwen om optimaal te kunnen presteren op het wereldkampioenschap in Caïro. "Die gouden medaille heeft absoluut een boost gegeven aan ons zelfvertrouwen waardoor we vol aan de bak kunnen in Caïro", benadrukt Tine. De zussen staan op plek 4 (Nele) en 6 (Tine) van de wereldranglijst. Die hoge klassering schept natuurlijk mogelijkheden voor een mooie prestatie op

het WK. Als ze het WK willen winnen, moeten de vrouwen wel voorbij de top 3 van de wereld. Nele won in het verleden al van 2 speelsters uit de top 3. Tine had voorlopig wat minder succes tegen de wereldtop. "Ik ben er al 2 keer heel dichtbij geweest, maar ik kon het telkens net niet over de streep trekken. Hopelijk lukt dit wel eens." Wanneer de zussen tevreden zullen zijn met hun WK, verschilt van zus tot zus. In eerste instantie willen beide zussen vooral hun status waarmaken. Nele (reekshoofd 4) moet dan de halve finale bereiken, terwijl Tine (reekshoofd 7) tevreden is met de kwartfinale. Maar eigenlijk willen de zussen gewoon wereldkampioen worden. "Het doel is altijd winnen. In een goeie week kan alles", stelt Nele.

Net toen we de hoop hadden opgegeven, werd squash olympisch. We sprongen een gat in de lucht Nele en Tine Gilis

Met ambitie naar de Spelen van 2028