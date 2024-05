Belgische vrouwen kronen zich voor het eerst tot Europees kampioen squash

De revanche is binnen. België heeft voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel squash voor landenteams veroverd. Nele en Tinne Gilis bezorgden België de overwinningen om Engeland te onttronen.

De Engelse vrouwen hadden sinds de eerste editie in 1978 maar twee keer het EK niet gewonnen. Ook vorig jaar pakten ze de titel door België te kloppen in de finale.

In een heruitgave van die finale was België nu wel de favoriet op papier, met de zusjes Nele en Tinne Gilis allebei in de top 10 van de wereld.

Nele Gilis - het nummer 4 van de wereld - beet sterk de spits af tegen Georgina Kennedy, het nummer 6.

Alleen in de 3e set had onze landgenote het even moeilijk, maar na 65 minuten kon ze België een perfecte start bezorgen: 11-2, 11-8, 11-13 en 11-5.

Marie Van Riet was als tweede Belgische aan zet en onderging de wet van de sterkste tegen Lucy Turmel. Dat ze 173 plaatsen lager staat op de wereldranking, kon ze nog goed verbergen, maar toch verloor ze met 11-8, 11-7 en 11-2.

Alle druk kwam dan ook op de schouders van Tinne Gilis te liggen. Tegen Jasmine Hutton werd het een zenuwslopende strijd. In de 2e set gaf ze een goede uitgangspositie ei zo na weg, maar trok alsnog met 12-10 aan het langste eind.

Uiteindelijk kon Tinne Gilis de Europese titel in 3 sets in de wacht slepen: 11-9, 12-10 en 11-2.