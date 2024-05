Belgische vrouwen slaan zich voorbij Frankrijk naar finale EK squash

België ligt nog altijd op koers om voor het eerst in de geschiedenis een Europese titel squash te veroveren. Nele en Tinne Gilis loodsten België met winst in hun beide enkelpartijen voorbij Frankrijk naar de finale.

Net als in de groepsfase hadden Nele en Tinne Gilis weinig problemen om hun enkelpartijen te winnen in de halve finales tegen Frankrijk.



Tinne Gilis rekende met 11-7, 11-5 en 11-4 af met Enora Villard, terwijl zus Nele even weinig moeite had met Marie Stephan: 11-5, 11-6 en 11-7.



Die twee zeges volstonden al voor kwalificatie voor de finale. Chloé Crabbé deed nog haar best om er 3-0 van te maken, maar ze verloor een spannende wedstrijd tegen Lauren Baltayan.



In de finale komt België uit tegen Engeland, net als vorig jaar. De Engelse vrouwen konden sinds de eerste editie in 1978 het EK maar twee keer niet winnen.

Op papier is België deze keer wel de favoriet, want met de zussen Gilis heeft het twee speelsters in de top 10, Engeland geen enkele.

De Belgische mannen verloren in hun halve finale van Divisie 2 tegen Hongarije, waardoor ze de kans missen om te promoveren naar Divisie 1.