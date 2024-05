Thibau Nys remonteert Emanuel Buchmann in laatste meters van Hongaarse koninginnenrit

Thibau Nys (Lidl-Trek) heeft ook in zijn tweede rittenkoers van het seizoen het zegegebaar mogen maken. De aankomst bergop leek een kolfje naar de hand voor Emanuel Buchmann, voor wie Bora-Hangrohe ook de rode loper uitrolde. Maar Buchmann viel stil en in de laatste meters ging een sprintende Nys er nog over. Hij wordt meteen ook leider in de Ronde van Hongarije.

Thibau Nys had enkele weken geleden in de Ronde van Romandië nog bewezen dat een sprint bergop hem als gegoten ligt. Maar de koninginnenrit in de Ronde van Hongarije ...? Dat zou toch te hoog gegrepen zijn.



De etappe naar Gyöngyös-Kekestetö eindigde op een klim van eerste categorie. Iets wat op het lijf geschreven was van de getergde Emanuel Buchmann.

De Duitser had gepiekt naar de Ronde van Italië, maar hoorde enkele dagen doodleuk van de ploegleiding dat hij niet mocht gaan. Dan maar je gram halen in Hongarije, dacht Buchmann.



Bij Bora-Hansgrohe trokken ze het tempo hoog op op de slotklim. Maar niet hoog genoeg om de vinnige Nys af te schudden. Op iets minder dan 2 kilometer van de top gaf Buchmann er dan maar zelf een klets op.



Hij sloeg meteen een gat en leek op weg naar de overwinning. Tot hij met de triomfboog in zicht helemaal stilviel. Toch in vergelijking met de renners in de achtergrond - met daarbij ook Harm Vanhoucke - die bloed hadden geroken en volop begonnen te sprinten.



Nys gaf Buchmann bijna een verkoudheid toen hij hem op enkele meters van het einde voorbijsnelde. Hij komt meteen ook in de leiderstrui en heeft met nog twee ritten die hem goed moeten liggen interessante vooruitzichten om voor het eerst in zijn carrière een rittenwedstrijd te winnen.