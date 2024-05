Van Schotland tot Portugal: Bayer Leverkusen topt een straf lijstje van onoverwinnelijke teams

vr 10 mei 2024 16:31

Met Duitsers ben je nooit klaar. De ploeg van meesterbrein Xabi Alonso veegde gisteren met hun ultiem gelijkspel in de Europa League een jarenoud record van de tabellen. 49 matchen is "Neverlusen" al ongeslagen over alle Europese competities heen. Tijd om eens in de archieven te duiken: welke onverslaanbare ploegen gingen Bayer Leverkusen voor?

Bayer Leverkusen 2023-... : 49

"Deze ploeg is simpelweg onklopbaar." Zo titelden de Duitse kranten deze morgen na een (nieuwe) ongelooflijke ontsnapping van kersvers Duits kampioen Bayer Leverkusen tegen AS Roma.



40 overwinningen, 9 gelijke spelen en 0 verliespartijen.



Een klinkende 8-0-zege in de Duitse beker tegen viederklasser Teutonia Ottensen luidde de straffe reeks in. Van 27 mei 2023 is het geleden dat Leverkusen nog eens een wedstrijd met inzet verloor. Laagvlieger Bochum was toen de boosdoener.



Opvallend: 11 (!) keer redden de pionnen van Xabi Alonso hun zaakje in de extra tijd. Zelf de meest gekke scenarist bedenkt zo'n verhaal niet.



Nog 4 wedstrijden overleven en de Duitsers slagen erin om een volledig seizoen ongeslagen door te komen.



Niemand in het Rijnland die dat ooit had durven te dromen.



Benfica 1963-1965: 48

Leverkusen snoepte het record af van Benfica. Voor hun glorieperiode moeten we even terug in de tijd.



59 jaar lang waren de Portugezen de ploeg met de langste ongeslagen reeks.



"De Adelaars" verloren geen enkele wedstrijd van december 1963 tot februari 1965. In die periode werden ze kampioen van Portugal en wonnen ze de nationale beker.



Absolute superster toen was Eusebio. Het overleden Portugese icoon zag zijn sterke jaren beloond met de Ballon d'Or in 1965.



Er hangt trouwens een speciaal verhaal rond de kwieke aanvaller.



Stadsrivaal Sporting had in 1960 een akkoord met de toen 18-jarige Eusebio. Béla Guttman, de coach van Benfica, kreeg lucht van de plannen. Halsoverkop trok hij naar Mozambique om de spits voor de neus van hun eeuwige rivalen weg te kapen.



De rest is geschiedenis: in '61 en '62 mocht de jonge knaap met Benfica de Beker met de Grote Oren in de lucht steken. De "Zwarte Parel" was geboren.

Eusebio scoorde 317 keer in 301 matchen voor de club uit Lissabon.

Dinamo Zagreb 2014-2015: 45

Een opvallende naam in dit lijstje: de Kroatische recordkampioen Dinamo Zagreb.



Met een 17-jarige Dani Olmo aan de zijde van Marcelo Brozovic op het middenveld walsten ze doorheen de eigen competitie. Ook in Europa maakten ze naam: Celtic en Arsenal gingen genadeloos voor de bijl.



Bayern München riep hun onoverwinbare serie op 29 september 2015 een halt toe. De club uit de hoofdstad kreeg een droge 5-0 aan hun broek, de voetjes stonden opnieuw op de grond.

In de Kroatische competitie klokten ze uiteindelijk af op 50 duels zonder nederlaag. Dominantie heet zoiets.

Marcelo Brozovic haalde op het WK van 2018 knap zilver met zijn land.

Rijeka 2016-2017: 45

Rijeka wie?



Een andere Kroatische ploeg is de wat vreemde eend in de bijt. Nog niet heel erg lang geleden waanden ze zich (voor even) onverslaanbaar.



In tegenstelling tot Dinamo legde Rijeka geen Europese grootmachten over de knie, maar het maakt de reeks daarom niet minder indrukwekkend.



Zonder ronkende namen voeren ze een fantastisch parcours, met de titel en beker als kers op de taart in 2017. Het is tot op vandaag hun enige landstitel in de clubgeschiedenis.



Wie misschien wel een belletje doet rinkelen in de ploeg van toen: Matej Mitrovic, ex-Club Brugge, speelde van 2013 tot januari 2017 voor de Kroaten. De sterke reeks leverde hem toen een mooie transfer op naar Besiktas.

Mitrovic, hier in duel met David Pollet, trok 51 keer het blauw-zwarte plunje aan.

Rangers 1992-1993: 44

De beginjaren 90 waren hoogdagen voor de Schotse topclub Glasgow Rangers.



"The Teddy Bears", dat toen bijna uitsluitend uit Britten bestond, pakte dat seizoen de treble in eigen land (Schotse titel, beker en ligabeker). Het was ook de eerste Schotse ploeg die deelnam aan de Champions League, voorheen Europacup I.



Hun uithangbord was de beenharde centrale verdediger Richard Gough.



De in Zweden geboren Schot is een levende legende in Glasgow. Hij was ware magneet voor zilverwerk. De kapitein leidde zijn schip naar 9 opeenvolgende titels.



Dat is tot op vandaag een record, dat ze wel moeten delen met eeuwige rivaal Celtic.

Traditieclub Glasgow Rangers heeft 55 Schotse landstitels in zijn kast staan.

Wat rest er nog voor Bayer 04 Leverkusen?