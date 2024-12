Ongeslagen reeks blijft duren: Union legt dankzij hattrickheld Franjo Ivanovic Westerlo over de knie

Mocht er nog twijfel over bestaan: Union heeft zijn (veel)scorende spits opnieuw beet. Franjo Ivanovic etaleerde zijn kunnen met een hattrick tegen Westerlo. De bezoekers scoorden nog wel, maar konden nooit een vuist maken in Brussel. Met zijn vijfde treffer in een week nestelt Ivanovic zijn ploeg - al 11 wedstrijden ongeslagen - zo steviger bij de top 6.

Het seizoen van Westerlo gaat in dalende lijn. Begin oktober zakte het uit de top zes, met nog wedstrijden tegen KV Mechelen en Club Brugge lijken de laatste vier plaatsen te lonken voor de Parel der Kempen.

We waren een dikke vijf minuten onderweg na de rust wanneer Ivanovic zijn derde prikte. Hoewel Westerlo meteen terugsloeg, kon Union de gas nadien wat terugnemen en op cruise control naar het eindsignaal vlotten.

Vijf doelpunten in twee wedstrijden, het gaat allemaal heel lekker voor Franjo Ivanovic dezer dagen. Donderdag twee tegen Nice en vandaag drie tegen Westerlo. Bij de eerste twee vandaag mocht hij doelman Gillekens bedanken, de derde lobde hij zelf weergaloos in het netje.

Na bedroevende wedstrijden afgelopen weekend, moest er voor zowel Westerlo als Union toch wat meer gebeuren vandaag. Union bewees al tegen Nice dat het in vorm was, met de heenmatch in het achterhoofd (4-3 voor Westerlo) waren de verwachtingen groot.

Voor Franjo Ivanovic zijn show mocht openen, was het blaffen zonder bijten van Union. De thuisploeg domineerde wel van de eerste minuut maar geraakte niet tot scoren. Vuskovic en Bayram moesten hun doelman bijstaan op de lijn.

Na een kwartier vier schoten op doel, dat was even goed als tegen Cercle Brugge over de hele wedstrijd. Westerlo zette daar één kans tegenover.

Toch bleef het verhaal van kansen zonder scoren lopen. Ivanovic en Promise David misten ieder een hoopje kansen, tot Gillekens aan het mistasten ging. Op corner kwam de doelman, die voor de zieke Van Langendonck moest inspringen, niet goed tussen. Ivanovic moest hem hoog zoeken, maar werkte wel knap binnen.

Vijf minuten later ging Gillekens weer de mist in. De doelman redde op een kopbal van David maar leverde weer in. Binnenwerken met de ogen toe.