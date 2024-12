Brons! Lucas Henveaux verbetert opnieuw zijn eigen Belgisch record en beloont zichzelf met bronzen WK-medaille

Lucas Henveaux heeft brons veroverd op het WK zwemmen kortebaan in Boedapest. Onze landgenoot eindigde als 3e op de 200 meter vrije slag na een knappe eindsprint. Met 1'41"13 deed hij opnieuw een hap van zijn eigen Belgische record. Eerder deze week was Henveaux als 4e geëindigd op de 400 meter.

Een man met een missie. Lucas Henveaux was eerder deze week net naast het podium van de 400 meter vrije slag gevallen en was gebrand om minstens één plekje beter te doen op de 200 meter.

De dag was goed begonnen, want in de reeksen had Henveaux zich met de tweede tijd geplaatst voor de finale met een Belgisch record (1'41"58). In de finale deed hij daar nog een flinke hap van.

De Amerikaan Luke Hobson was een klasse apart en verbeterde op dominante wijze zijn eigen wereldrecord op weg naar het goud. Achter Hobson ontspon zich een intense strijd voor de andere medailles.

Henveaux lag de hele tijd in 4e of 5e positie, maar in de laatste 25 meter kon hij nog versnellen. De Belg tikte aan na 1'41"13, opnieuw een verbetering van zijn Belgische record, en belangrijker: goed voor brons. Henveaux was de enige Belgische deelnemer in de Hongaarse hoofdstad.