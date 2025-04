5 redenen waarom Evenepoel Pogacar tóch kan kloppen in Luik: "Hij won al zijn grote koersen in warm weer"

Remco Evenepoel doet er in de aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik alles aan om de favorietenrol in de koersschoenen van Tadej Pogacar te schuiven. Maar hoe zou de wedstrijd toch in het voordeel van de kopman van Soudal-Quick Step kunnen uitdraaien? Samen met Dirk De Wolf zochten en vonden we 5 potentiële troeven.

"Het is op die tussenstukken dat de aerodynamica van Remco in het voordeel speelt. Hij kan daar zo'n tempo ontwikkelen dat hij zijn tegenstander kan wurgen. Kijk maar naar Wout van Aert in de Brabantse Pijl. Al is Tadej Pogacar natuurlijk geen 1,80 meter zoals Van Aert."

Als we naar het palmares van Remco Evenepoel kijken in de eendagskoersen, dan valt op dat hoe langer de wedstrijd is, hoe beter hij voor de dag komt. De Olympische Spelen (272 km), het WK (267 km), 2x Luik (258 km), ... het is geen toeval dat het juist die koersen zijn waar hij floreert. "Luik-Bastenaken-Luik is de wedstrijd die hem het beste ligt", zegt ex-winnaar Dirk De Wolf. "Je kunt die koers niet vergelijken met de Waalse Pijl, een koers die korter is en een specifieke finish heeft."

De Waalse Pijl werd woensdag in barre omstandigheden afgewerkt en daar betaalde Evenepoel in de finale duidelijk een prijs voor. Het verschil met zondag zal groot zijn, want dan zouden we een stralende dag moeten krijgen, met temperaturen tot 20 graden.



"Het is heel belangrijk voor renners als Evenepoel dat het goed weer is", zegt De Wolf. "Dan kun je achteraan een tandje groter rijden en draait alles soepeler."



"Je mag niet vergeten dat dat de omstandigheden zijn waarin de meesten hun trainingen afwerken. Remco is ook iemand die excelleert als het warm is, denk maar aan de Spelen, het WK in Australië en zijn zeges in San Sebastian."

"Goed weer is sowieso in het voordeel van de lichtere renners. Wie 70 of 75 kilogram weegt, doet niet mee, want je verbruikt te veel vocht en calorieën in die warmte. Eten en drinken wordt sowieso belangrijk dan."