De geheimen van de ploeg die niet kan verliezen, onthuld door een Belg: "Er gebeurt hier iets geks"

do 11 april 2024 12:06

Over de strafste ploeg van het seizoen bestaat geen twijfel. Leverkusen is na 41 matchen nog steeds ongeslagen in de Bundesliga, de Duitse beker én de Europa League. Wat is het geheim van de succesploeg? Belgisch talent Noah Mbamba neemt ons mee in het sprookje, dat vanavond heel Europa in zijn ban houdt.

Aan Arsenal kleeft voor eeuwig The Invincibles. Maar krijgen we er straks ook Die Unbesiegbaren bij? Het mag misschien wat minder sexy klinken, de prestaties van het Duitse Bayer 04 Leverkusen zijn dit seizoen minstens even waanzinnig. De club uit Noordrijn-Westfalen doorbrak niet zomaar de hegemonie van Bayern München in de Bundesliga. Het deed dat (voorlopig) ook zonder één match te verliezen. Bovendien staat het ook in de Duitse bekerfinale. Én is het straks kwartfinalist in de Europa League.



Samen goed voor 41 ongeslagen wedstrijden dit seizoen - 36 zeges, 5 keer gelijk, 0 nederlagen.

Hoe mooi de Rode Duivels het ook mogen zingen, dit is pas echt Wunderbar.

Geen absolute supervedette

Wist u trouwens dat een Belg het sprookje vanaf de eerste rij meemaakt?

Noah Mbamba verruilde in januari 2023 Club Brugge voor Leverkusen en beleefde mee de straffe opmars. "En zeggen dat we bijna op een degradatieplaats stonden toen ik arriveerde", lacht Mbamba. "Maar we knokten ons nog naar een zesde plaats en nu maken we dit mee. In het begin zei iedereen dat we na januari wel punten zouden beginnen verliezen. Niemand dacht dat we het zó lang zouden volhouden." "Eerst wordt het steeds makkelijker om zo'n reeks vast te houden - je geraakt in een soort flow. Maar nu... (blaast) Iederéén wil onze reeks breken, hè. Sommige ploegen slaagden daar ook bijna in, maar op het einde keerden we de situatie steeds om. Het kampioensgeluk zit bij ons."

Ik maakte nog nooit eerder zo'n hechte groep mee in mijn carrière. Noah Mbamba

In Duitsland is de vraag al lang niet meer of Leverkusen de landstitel pakt, wel wanneer. En of het dat als eerste club in de geschiedenis van de Bundesliga ongeslagen doet. Maar wat is nu eigenlijk het geheim van dit onverhoopte succes? "Eerst en vooral loopt er bijzonder veel kwaliteit rond", vindt Mbamba. "Op elke positie staan er topspelers die perfect in het systeem passen." Vooral de zomertransfers van vleugelverdediger Alejandro Grimaldo (goed voor 11 goals en 15 assists), ex-Unionist Victor Boniface en Granit Xhaka bleken voltreffers. Daarnaast was er met Florian Wirtz, Exequiel Palacios en Jeremie Frimpong al veel talent aanwezig. In tegenstelling tot bij andere Europese topclubs zijn het wel niet de absolute supervedetten, maar jongens die veel ambities willen inlossen. "Iedereen bij ons heeft een enorme drive en honger", knikt Mbamba. "Je ziet dat het ook vaak de invallers zijn die het verschil maken. We weten dat we iedereen nodig hebben om onze doelen te bereiken." "Eigenlijk zijn we één grote familie in de kleedkamer. Ik maakte nog nooit eerder zo'n hechte groep mee in mijn carrière. Volgens mij komt dat door het grote aantal jonge spelers - we delen allemaal een beetje dezelfde interesses en doen ook dingen samen buiten de club. Als jongste van de groep kan ik perfect met Xhaka, de 'oudste', iets gaan eten in de stad."

People manager Xabi

Daarnaast valt de stempel van de coach niet te negeren.



Voetbalicoon Xabi Alonso timmerde na zijn afscheid als speler in 2017 relatief geduldig aan zijn trainerscarrière, maar maakt bij zijn eerste grote klus meteen een onuitwisbare indruk. Ook Mbamba is vol lof: "Xabi is geweldig op vele vlakken. Zeker op tactisch vlak steekt hij erbovenuit. Hij kan heel goed in het hoofd van spelers kruipen, omdat hij zelf ook op het allerhoogste niveau speelde. In documentaires van Arsenal en City zag ik dat ze daar veel meetings houden, maar bij ons gebeurt dat eigenlijk niet." "Xabi praat vooral op training heel veel met zijn spelers. Dan legt hij het spel stil om even bij te sturen. Vaak wordt dat snel opgepikt. Want onze spelers hebben niet alleen voetballende kwaliteiten, maar zijn ook tactisch slim."

Het is niet altijd makkelijk om zo weinig te spelen, maar voor de rest is alles positief. Noah Mbamba

Mbamba prijst daarnaast ook de people manager in de Spanjaard: "Hij is vaak hard, maar nooit op een negatieve manier. Xabi is een positieve en lieve trainer die veel aandacht schenkt aan de groepssfeer. Bijvoorbeeld door spelletjes te organiseren op training. (lacht) Dan doet hij nog vaak mee en is-ie nog steeds bij de drie beste. De coach probeert ook steeds iedereen een paar minuutjes te geven." In het geval van de 19-jarige Mbamba zijn dat er door de enorme concurrentie amper 104. Toch klaagt de talentvolle verdediger allerminst. "Ik ben tevreden hier. Oké, het is niet altijd makkelijk om zo weinig te spelen, maar voor de rest is alles positief. Er is hier iets geks aan het gebeuren en ik heb een prima relatie met het bestuur en de coach. Voorts vertrouw ik in mijn kwaliteiten, mijn kans komt wel. Volgend seizoen? Daar denk ik nog niet te veel aan. Eerst wil ik mijn derde landstitel pakken." En dan nog liefst ongeslagen.

Een gouden kampioensschaal? In de Bundesliga moet Leverkusen nog 6 wedstrijden tot een goed einde brengen om als eerste een volledig seizoen ongeslagen te blijven. Volgens de Duitse kranten zijn er plannen om die unieke prestatie dan te bekronen met een gouden in plaats van een zilveren kampioensschaal. Ook Arsenal kreeg in 2004 zo'n upgrade van de Premier League. Daarnaast kan Leverkusen ook nog twee andere prijzen pakken. Op 25 mei treft het tweedeklasser Kaiserslautern in de Duitse bekerfinale. En in de Europa League wacht vanavond West Ham in de kwartfinales.

UEFA Europa League