Bayern verliest opnieuw, Leverkusen kan volgende week titel pakken

za 6 april 2024 18:35

1. FC Union Berlin einde 0 - 1 Bayer 04 Leverkusen 10' - Geel - Robin Gosens 33' - Verv. Adam Hložek door Amine Adli 37' - Geel - Lucas Tousart 45+3' - Geel 2 - Robin Gosens 45+8' - Doelpunt strafschop - Florian Wirtz (0 - 1) 62' - Verv. Christopher Trimmel door Josip Juranovic 63' - Verv. Rani Khedira door Aissa Laidouni 64' - Geel - Amine Adli 66' - Verv. Borja Iglesias door Victor Boniface 79' - Verv. Brenden Aaronson door Benedict Hollerbach 79' - Verv. Nathan Tella door Jeremie Frimpong 83' - Geel - Robert Andrich Bundesliga - speeldag 28 - 06/04/24 - 15:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 45+8' Florian Wirtz 0 - 1 Florian Wirtz 45+8'

In de Bundesliga is de strijd om de titel bijna beslecht. Volgende week kan Leverkusen een eerste keer prijs hebben in de clubgeschiedenis. Met dank aan de zwalpende titelverdediger Bayern München.

Leider Leverkusen won vanmiddag met het kleinste verschil van Union Berlijn. Na hands bij de thuisploeg zette international Florian Wirtz de strafschop feilloos om. De 0-1 leverde Bayer 04 Leverkusen al de 24e overwinning van het seizoen op. In de 4e andere matchen speelde het gelijk. Volgende week zondag kan de club zijn allereerste landstitel vieren wanneer Werder Bremen over de vloer komt. Of zaterdag als Bayern zich ook in staartploeg Keulen verslikt.

Bayern geeft dubbele voorsprong helemaal uit handen

Bundesliga

1. FC Heidenheim einde 3 - 2 FC Bayern München

Titelverdediger FC Bayern München heeft opnieuw een nederlaag geleden. Na de nederlaag in de klassieker tegen Dortmund (0-2) verloor het nu bij middenmoter Heidenheim. Het zag er nochtans goed uit bij de rust. Kane en Gnabry hadden twee doelpunten in mekaar gedraaid. Na de pauze knokte Heidenheim zich in een dikke minuut langszij. In de slotfase barstte het feest helemaal los toen Tim Kleindienst (ex-KAA Gent) de 3-2 in doel schoof.

Het ziet er niet naar uit dat Harry Kane meteen de titel pakt bij Bayern München.