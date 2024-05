Leverkusen flikt het wéér! Duitsers voorkomen 1e nederlaag in 49 matchen in absolute slotseconden tegen Roma

Kan het nog gekker worden? Even flirtte Bayer Leverkusen met zijn eerste nederlaag na 48 matchen én de uitschakeling uit de Europa League. Maar het wonderteam van Xabi Alonso zou zichzelf niet zijn als het die situatie niet rechtzette in eigen huis. 0-2 werd 2-2. Zo blijft de ongeslagen reeks maar duren en mogen de Duitsers zich opmaken voor de finale op 22 mei.

"Unglaublich!"

De Duitse commentator kon nauwelijks geloven wat hij zag. Maar jawel: Bayer Leverkusen heeft zich voor de zoveelste keer uit een uitzichtloze situatie gevoetbald.

Het team van meesterbrein Xabi Alonso walste over AS Roma in eigen huis. Enkel Romelu Lukaku kon voor dreiging zorgen in de openingsminuten. Al hadden de Duitsers nog een probleem: ze raakten maar niet voorbij een ijzersterke Mile Svilar.

Het geluk leek dan ook helemaal te keren wanneer de bezoekers op slag van rust een penalty kregen. Paredes ramde de bal in doel vanaf de stip. Wanneer hij na het uur nog een elfmeter scoorde na hands, leek het ondenkbare toch te gebeuren.

Zou Leverkusen zijn eerste wedstrijd na 48 partijen zonder nederlaag verliezen? Eindigde een reeks die er stond vanaf 27 mei 2023? En erger: werd het uitgeschakeld in de Europa League?

Drie keer neen. Op hoekschop werkte Mancini de bal in eigen doel. Het finaleticket was zo al verzekerd. In de absolute slotseconden was het delirium compleet. Stanisic kapte naar zijn linker en krulde nummer 49 op rij tegen het zijnet.

Euforie alom in Leverkusen met het nieuwe record. De ongelooflijke reeks blijft maar duren na alwéér een heuse ontsnappingsact.