Will Still en Stade Reims gaan in onderling overleg uit elkaar: "Hij heeft club onmiskenbare stap laten zetten"

do 2 mei 2024 13:39

Will Still.

Will Still vaart een andere koers uit. De Belgische coach van Stade de Reims heeft een onderling akkoord bereikt met de club om per direct uit elkaar te gaan na ruim anderhalf jaar als T1. Reims bedankt onze landgenoot voor de evolutie die hij met de ploeg doormaakte. "Ik heb hier onvergetelijke momenten beleefd", reageert Still zelf op het nieuws.

In oktober 2022 nam Will Still het roer over bij Stade de Reims. Zijn open aanpak sloeg meteen aan bij de spelersgroep, in Frankrijk en ver daarbuiten gooide hij geregeld hoge ogen met resultaten. Zo ook met de reeks van 19 ongeslagen wedstrijden op rij, een clubrecord; "Iets wat me altijd zal bijblijven", zegt de 31-jarige Belg. "Net als alle unieke momenten die ik heb mogen beleven bij de club." Dit seizoen beleefde de T1 niet dergelijke hoogtepunten. Reims kampeert op de 11e plek in de Ligue 1. Nu verlaat hij de club met onmiddellijke ingang. "Maar ik wil iedereen bedanken voor het avontuur. Jullie zullen altijd een speciale plaats hebben in mijn leven", sluit Still zijn boodschap af.

We zijn er trots op dat we konden bijdragen aan de ontplooiing van een coach met een sterke identiteit. Voorzitter Reims