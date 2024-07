De laatste vooruitblik van Remco Evenepoel: "Dit is eigenlijk een klimtijdrit"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 21, de laatste van deze Tour.

Na een technische en razendsnelle afdaling reppen we ons naar hartje Nice, waar de finishlijn ligt op Place Masséna. Daar kennen we rond 19.30 uur de eindwinnaar van deze 111e Tour de France.

Vanuit Monaco klimmen we naar La Turbie, waarna - weliswaar via een beperkte knik - wordt doorgestoken naar de top van de Col d'Eze.

De tijdrit is een huwelijk van klimwerk, afdalingen, secties op het vlakke en technische skills. Is dat een uitnodiging voor een fietswissel halfweg?

Neen, door de Olympische Spelen wijkt de Tour voor het eerst uit naar Nice voor de slotpleidooien. En voor het eerst sinds die legendarische tijdrit in Parijs tussen Greg LeMond en Laurent Fignon krijgen we een tijdrit als climax.

"Je kunt vandaag nog veel goedmaken of veel verliezen", oordeelt Remco Evenepoel. "Je moet dit eigenlijk als een klimtijdrit beschouwen."

"In Monaco is het nog eventjes vlak, maar daarna volgt La Turbie. Dat is niet de lastigste klim, maar het is ook niet makkelijk na 20 dagen. En dan volgt nog een stuk van de Col d'Eze."

Evenepoel won de vorige tijdrit in de Tour en is als wereldkampioen dol op deze opdracht. "Ik vind dit wel de tofste dagen, ja. Het zijn lange dagen, maar als het goed afloopt, zijn het de leukste."