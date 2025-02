Fransman Joris Delbove snelt in Rwanda naar eerste profzege en leiderstrui

Ook de vierde etappe in Rwanda was kort maar lastig: tussen startplaats Rubavu en de finish in Gitesi lag amper 95 kilometer, maar onderweg moest het peloton wel klimmen tot een hoogte van 2.200 meter boven zeeniveau.

Aan het eind van die opdracht finishte de 24-jarige Joris Delbove met drie seconden voorsprong op een groep van zestien achtervolgers, waar de Australiër Brady Gilmore tweede werd en de Eritreeër Henok Mulubrhan derde. Zowel Gilmore als Mulubrhan wonnen de voorbije dagen al etappes.

In de nieuwe stand neemt Delbove de leiderstrui over van zijn land- en ploeggenoot Fabien Doubey, die nu tweede is. De 24-jarige Delbove maakte dit jaar de stap van de derde klasse van het wielrennen naar het procontinentale circuit, het tweede niveau.

De Ronde van Rwanda duurt nog tot en met zondag. De slotrit in hoofdstad Kigali wordt afgewerkt op een deel van het parcours dat ook voorzien is voor de omstreden wereldkampioenschappen later dit jaar in Rwanda.