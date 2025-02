Opvallende terugkeer in het peloton: Rabobank wordt vanaf deze zomer cosponsor bij Visma-Lease a Bike

Na 13 jaar maakt Rabobank zijn comeback in het wielerpeloton. De Nederlandse bank trok na een dopingrapport in 2012 zijn handen van de gelijknamige ploeg, de voorloper van het huidige Visma-Lease a Bike. Maar volgens NOS zou Rabobank nu terugkeren als cosponsor van die formatie, vanaf 1 juli staat de naam ook op de shirts van Van Aert en co.