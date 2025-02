Sep Vanmarcke zit samen met UCI over veiligheid in het peloton: "Je moet ook kijken naar de renner"

Na enkele recente incidenten staat veiligheid weer bovenaan de wieleragenda. In Sporza Daily ging Sep Vanmarcke uitgebreid in op het gevoelige onderwerp. De ex-renner zit binnenkort samen met de UCI, waar hij enkele voorstellen zal toelichten. In onze podcast kon hij zijn betoog al even presenteren.

Vorig voorjaar was de afdaling richting de Kanarieberg de grote boeman in Dwars door Vlaanderen. De passage is nu geschrapt, al was dat "niet nodig" voor Sep Vanmarcke.

"De Kanarieberg kon niets doen aan die val", vertelt de ex-renner in onze special van Sporza Daily. "Met een extra lus kan je die afdaling ontwijken."

"Ik denk ook verder: de afdaling van de Nieuwe Kwaremont richting de Oude Kwaremont in de Ronde van Vlaanderen is veel gevaarlijker."

"Op de Kanarieberg is er nog nooit iets gebeurd dat beslissend was voor de koers. Zelf vocht ik er niet mee. Op de Oude Kwaremont wel. Daar móét je vooraan zitten."

"Je kan die afdaling niet schrappen en dus is het moeilijk om alles te beveiligen. Koers is nu eenmaal een gevaarlijke sport en we mogen trots zijn op hoe we het in ons land aanpakken."

"Elke koers is hier enorm beveiligd. In het buitenland kunnen ze hier iets van leren. Maar bij die val in Dwars door Vlaanderen was het gewoon een situatie waarbij het wiel werd aangetikt en dat zal nog wel eens gebeuren."