VIDEO - Remco Evenepoel laat zijn tranen de vrije loop na zijn eerste Tour de France en blinkt op het podium

Bloed, zweet en tranen heeft het Evenepoel gekost. En neem dat laatste maar letterlijk. Een emotionele Remco kon zijn tranen van geluk niet bedwingen na de eindmeet van de Ronde van Frankrijk in Nice. De Belg eindigde 3e in de afsluitende tijdrit, in het algemeen klassement mag hij na zijn eerste Tour ook als 3e mee op het podium.