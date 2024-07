Jan Bakelants over de ultieme aanval van Evenepoel: "Een les die hij niet zomaar mag vergeten"

zo 21 juli 2024 10:53

Gegokt en verloren. Op de Col de la Couillole probeerde Remco Evenepoel met een laatste aanval om Jonas Vingegaard in verlegenheid te brengen. Hij botste echter op een counter en verloor zelf tijd. "Zijn team heeft lef getoond, maar was misschien overmoedig", klinkt het in Vive le Vélo.

Met een bewonderenswaardige teamprestatie probeerde Soudal - Quick Step gisteren nog een gooi te doen naar een tweede plek voor Remco Evenepoel. De kopman toonde lef door op de laatste beklimming Jonas Vingegaard nog aan te vallen, maar al snel werd duidelijk dat het de Deen was die nog wat meer in de tank had. "Evenepoel en zijn team hebben lef getoond", vindt Jan Bakelants. "Het is ook een goeie leerschool voor de ploeg." "Anderzijds denk ik dat het team misschien wat overmoedig was, omdat ze Vingegaard hier en daar wat seconden hebben kunnen aansmeren." "Je mag zelfvertrouwen hebben, maar dit was wel heel gevleid."

Als het lukte was het een enorme boost, nu toch vooral een realiteitscheck. Jan Bakelants