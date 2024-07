Deze Tour toont dat de Belgen klaar zijn voor de olympische wegrit: "Een medaille moet het minimale doel zijn"

zo 21 juli 2024 08:31

De laatste bergrit is achter de rug, 33 tijdritkilometers scheidt het peloton nog van de ultieme eindstreep in Nice. Pogacar bewees nog maar eens dat hij de beste renner van het pak is, maar Serge Pauwels zag ook sterke Belgen aan het werk. "Deze Stuyven kan schaduwkopman zijn tijdens de olympische wegrit", vertelt de assistent-bondscoach in onze podcast Sporza Tour.

Eerst en vooral krijgt Jasper Stuyven een shout-out van onze commentator Christophe Vandegoor.



In zijn achtertuin - Stuyven woont in Monaco - ging de Belg mee in de vlucht van de dag en kleurde de koers met Richard Carapaz en co.



Als een ultieme laatste training voor de Olympische Spelen?



"Natuurlijk, Stuyven had niets te verliezen", steekt Serge Pauwels van wal. "Hij is met een aantal renners meegeglipt en was heel sterk. Deze Stuyven is echt wel in orde voor de olympische wegrit."



Om meer dan een figurantenrol te bekleden?



"Die olympische koers is altijd heel onvoorspelbaar. Misschien kan hij daar vanuit de luwte wel gebruik van maken", denkt Serge Pauwels.



"Hij kan superknecht zijn, maar ook schaduwkopman. Daar ligt zijn kracht. Ook Tiesj Benoot zie ik in dezelfde rol, deze ploeg (met nog Remco Evenepoel en Wout van Aert) mag echt voor niets minder gaan dan een medaille." De olympische wegrit staat op zaterdag 3 augustus geprogrammeerd.

Jasper Stuyven had het naar zijn zin in het hooggebergte.

The Wolfpack huilt steeds luider in de bergen

Dat is nog toekomstmuziek, even terugblikken op gisteren.



"Soudal - Quick Step kwam sterk voor de dag. Ze hebben als ploeg echt wel een stap vooruit gezet", vindt Serge Pauwels.



" Van Wilder en Landa reden opnieuw uitstekend, ook Moscon steeg boven zichzelf uit. Het enige wat ontbrak, was die laatste explosieve uitbarsting van Evenepoel."



"Nu mat Remco de schade al meteen op na enkele pedaalslagen, eigenlijk zou hij eens 200 meter voluit moeten gaan voor hij omkijkt. Toch blijft het knap dat ze probeerden te prikken."

Dit kan alleen maar beter gaan voor Evenepoel: hij heeft enorm veel kunnen leren. Serge Pauwels

Volgens Vandegoor en Pauwels moet Evenepoel vooral het goede gevoel dat hij nu te pakken heeft meenemen naar de volgende grote rondes.



"Hij heeft enorm veel kennis in zijn rugzak kunnen steken", gaat Serge Pauwels voort. "Evenepoel weet ook waar hij nog kan en moet verbeteren om Vingegaard en Pogacar te kloppen."



Niet alleen hun kopman, ook de ploeg kan nog beter worden.



"Dit jaar hebben ze de koers nooit echt moeten dragen. Ze zijn nog niet het niveau van UAE Team Emirates, al heeft dat ook met centen te maken natuurlijk. Een extra bergpion kunnen de mannen van Lefevere altijd goed gebruiken."



Mikel Landa was van goudwaarde voor de klimtrein van Evenepoel.

De onvermoeibare winnaar in Pogacar

Na het prikje van Evenepoel nam dan de onvermijdelijke Pogacar, met Vingegaard, de regie over.



In de slotmeters knalde de gele trui zijn Deense concurrent droog uit het wiel. Er is geen speld tussen Pogi te krijgen, zagen onze twee mannen ter plekke.



"Er gingen enkele stemmen op of de Sloveen de zege moest gunnen aan Vingegaard, maar daar deed Pogacar duidelijk niet aan mee. En maar goed ook", vindt Serge Pauwels.



"Dit is topsport, daar is geen plaats voor cadeaus. Hij is gewoon de beste en heeft zoveel gekregen van zijn ploegmaats. Dit is zijn manier om hen terug te betalen."

Dit is topsport, daar is geen plaats voor cadeaus. Pogacar is gewoon de beste. Serge Pauwels