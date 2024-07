Ilan Van Wilder looft de koerstactiek van Soudal-Quick Step: "We hebben onze ballen getoond"

"Ik heb een beetje gelogen, ik weet het." Een glimlachende Ilan Van Wilder kon zijn pretoogjes niet verbergen na de finish. Hadden ze bij Soudal - Quick Step niet vooraf gezegd om het vandaag rustig aan te doen? "In de Tour de France mag je wel eens zand in de ogen strooien", knipoogt de jonge wolf. Was dit altijd al het plan of is het idee doorheen de rit gegroeid? "We hadden heel duidelijke richtlijnen voor de start", vertelt Van Wilder nu wel de waarheid. "Iedereen wist perfect wat hij moest doen. De start was wel extreem hard, het lag meteen in stukken en brokken."

"Als de vroege vlucht uiteindelijk een groep is van de gele trui, weet je dat het hard gaat. Het was nog afwachten hoe we het plan zouden uitvoeren, maar het verliep uiteindelijk zoals gehoopt", gaat Van Wilder verder.



Het beeld was sprekend: jonge Ilan bracht zelf de trein op de rails, met zijn blik op oneindig hield hij het tempo hoog.



"Ik wist wat ik moest doen. Moscon had het stuk vallei voor zijn rekening genomen, daarna was het mijn taak om het tempo op de klim niet te laten zakken bergop."



Remco Evenepoel probeerde dan nog in het offensief te koersen, maar botste uiteindelijk op een counter.



"We hebben geen spijt, we hebben onze ballen getoond en mogen tevreden zijn over de rit vandaag", is Van Wilder trots.



Ziet de jonge Belg zijn kopman ooit de Tour winnen?



"Tuurlijk, daar is geen twijfel over mogelijk", stelt Van Wilder duidelijk.



"Als hij nu al in zijn eerste Ronde van Frankrijk derde kan worden, komt dat wel goed. Ik geloof daar zeker en vast in."