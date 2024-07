Offensieve Remco Evenepoel charmeert, maar Jonas Vingegaard pareert en Tadej Pogacar profiteert

Richard Carapaz eigende zich vandaag met een nieuwe knalprestatie de bollen toe, en in de schaduw verzekerde Biniam Girmay zich op zijn beurt van de groene trui. Feest in het exotische Ecuador en Eritrea.

Slokop

Pogacar is de eerste niet-sprinter sinds Laurent Fignon in 1984 die vijf etappes wint in één Tour de France. Vijf bergritten winnen in één Tour, daarvoor moeten we zelfs al terug naar Gino Bartali in 1948.