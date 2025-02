Wie imponeerde al, wie viel tegen en wie is beste transfer? Wielerclub Wattage beantwoordt 5 vragen over wielervoorjaar

"UAE Team Emirates zal z'n stempel drukken op dit voorjaar"

Een nieuwe voorjaar, een nieuw seizoen van Wielerclub Wattage. Ruben Van Gucht nodigt Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven uit in Ninove voor nieuwe inzichten (Merlier heeft het meeste indruk gemaakt, Van Gils is de beste transfer en de uitloop bij SD Worx is een goede zaak voor het wielrennen) en straffe verhalen (Dirk over Cant en Brand, Jan over geldsmokkel in Maleisië, Mark over geniepige journalisten en Tom over een speciaal zalfje).