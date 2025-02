Spion in het peloton deelt zijn Omloop-favoriet: "Er zal een goeie Van Aert nodig zijn om Lazkano te kunnen volgen"

"Als je zijn uitslagen dit jaar bestudeert, val je niet van je stoel. Maar schrijf het maar op: Oier Lazkano zal vliegen in de Omloop."

"Ik heb horen waaien dat hij tijdens de testen in december gekke waardes liet optekenen. In positieve zin."

"In het peloton spreken ze nog altijd over zijn huzarenstukje van 2 jaar geleden. Lazkano reed zijn medevluchters in Dwars door Vlaanderen toen het snot in de neus, overleefde de finale en werd 2e."

"Zaterdag zou het wel eens bingo kunnen zijn. Ik denk dat Red Bull-Bora-Hansgrohe Lazkano zal lanceren richting de Muur en dat hij daar een kanonschot zal afvuren."

"Van Aert zal echt goed moeten zijn om Lazkano te kunnen volgen. Maar ik denk dat Wout wel zal meekunnen, al zal het op de limiet zijn. Want zijn piek ligt natuurlijk enkele weken later."