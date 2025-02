Jouw gids voor de Omloop het Nieuwsblad: parcours, deelnemers en live bij Sporza

za 15 februari 2025 14:57

Jan Tratnik kwam solo aan in Ninove.

Het Vlaamse wielervoorjaar staat voor de deur. Na opwarmers in Australië, Spanje en het Midden-Oosten begint het koersseizoen echt met de Omloop Het Nieuwsblad. Dan kennen we de opvolgers van Marianne Vos en Jan Tratnik. Welke heuvels liggen tussen Gent en Ninove? Je ontdekt het in onze gids.

Mannen

Zo was het vorig jaar

Visma-Lease a Bike domineerde de openingsklassieker. Het was al in overtal bij de eerste schifting en schudde daarna nog eens aan de boom. Wout van Aert, Matteo Jorgenson en Christophe Laporte kregen enkel nog Tom Pidcock, Toms Skujinš en Arnaud De Lie mee. Dat zestal had winstkansen, maar er veranderde nog veel. Het drietal van de gele brigade probeerde vooral een sterke Skujins af te matten. Uiteindelijk geraakte Jorgenson alleen weg. Het bleek geen solo naar de zege. Op de top van de Bosberg, de laatste helling van de dag, was de Amerikaan eraan voor de moeite. Een uitgedund peloton kwam terug. Veel renners waren weer in koers in een vreemde finale. Jan Tratnik was de volgende van Visma die zijn kans waagde. Een gretige Nils Politt sprong mee. De reactie in het peloton kwam te laat, want met z'n tweeën gingen ze naar de streep. Van loeren was vooraan geen sprake, want Politt reed tot diep in de slotkilometer blindelings door. Tratnik profiteerde en sprintte overtuigend weg van de Duitser in de oplopende laatste rechte lijn.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Jan Tratnik 4:31:28 Team Visma - Lease a Bike TVL 2 Nils Politt +3 UAE Team Emirates UAD 3 Wout van Aert +8 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Oliver Naesen +8 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 5 Christophe Laporte +8 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Laurenz Rex +8 Intermarché - Wanty IWA 7 Jasper Stuyven +8 Lidl - Trek LTK 8 Tom Pidcock +8 INEOS Grenadiers IGD 9 Matteo Trentin +8 Tudor Pro Cycling Team TUD 10 Arnaud De Lie +8 Lotto - Dstny LTD meer tonen

Het parcours

De organisatie heeft na de spannende editie van 2024 niet stevig gesleuteld aanhet parcours. De finale is ongewijzigd. Starten doen de mannen rond 11.15 uur aan 't Kuipke in Gent. 11 hellingen wachten op de renners. Na een vroege eerste passage over de Leberg volgen nog tien Vlaamse heuvels in de laatste 76 kilometer. Op de Eikenberg en de Wolvenberg kan de koers hard gemaakt worden. Onder meer de Molenberg en de Berendries zijn opwarmers voor wat volgt in de diepe finale. De Muur van Geraardsbergen is al jaren een beslissende helling in de Omloop Het Nieuwsblad. Daar kan de basis gelegd worden voor het laatste obstakel. Na de afdaling van de Muur volgt de ellenlange betonbaan richting de Bosberg. Die kasseihelling aan zo'n 6% is niet enorm zwaar, maar na bijna 200 kilometer is elke oplopende meter lastig. Tussen de top van de Bosberg en de finish in Ninove ligt nog een kleine 12 kilometer. Iets voor 16 uur kennen we de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad.

Hellingen Omloop Het Nieuwsblad (m) 1. Leberg 950 meter aan 4,2% nog 144,5 kilometer 2. Leberg 950 meter aan 4,2% nog 76,1 kilometer 3. Valkenberg 540 meter aan 8,1% nog 68,2 kilometer 4. Eikenberg 1.200 meter aan 5,2% nog 55,6 kilometer 5. Wolvenberg 645 meter aan 7,9% nog 52,5 kilometer 6. Molenberg 460 meter aan 7% nog 42,5 kilometer 7. Leberg 950 meter aan 4,2%

nog 35 kilometer 8. Berendries 940 meter aan 7% nog 31 kilometer 9. Elverenberg - Vossenhol 1.270 meter aan 3,6% nog 28,5 kilometer 10. Muur van Geraardsbergen 475 meter aan 9,3% nog 15,7 kilometer 11. Bosberg 980 meter aan 5,8% nog 11,8 kilometer

Op de Kapelmuur zal mogelijks de beslissing vallen.

Deelnemerslijst

Het startveld is nog niet bekendgemaakt. Worden wel in Gent verwacht: Jan Tratnik, Oier Lazkano, Wout van Aert, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Paul Magnier, Yves Lampaert, Matej Mohoric, Kasper Asgreen, Oliver Naesen, Stefan Küng, Jasper Stuyven, Nils Politt, Jhonatan Narvaez, Tim Wellens, Alberto Bettiol, Arnaud De Lie en Tom Pidcock.

Live bij Sporza

Vanaf 10 uur kan je op VRT 1 en onze livestream terecht voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Tot 11.30 uur zie je er de eerste actie van het Vlaamse wielervoorjaar. Ook van de finale moet je geen seconde missen bij Sporza. Om 13.30 uur zijn we er weer bij metde omkadering en livebeelden op VRT 1 en de site. Op Radio 1 ben je ook aan het juiste adres om alle ontwikkelingen te volgen.

Wie volgt Jan Tratnik op in Ninove?

Vrouwen

Zo was het vorig jaar

Valpartijen in de hellingzone zorgden voor wat chaos vorig jaar. Net op dat moment koos Elisa Longo Borghini ervoor om te anticiperen. Een elitegroep hield de Italiaanse binnen schot. Op de Muur van Geraardsbergen werd ze bijgebeend. Wereldkampioene Lotte Kopecky versnelde een eerste keer. Marianne Vos plakte in haar wiel, ook Shirin van Anrooij en Longo Borghini volgden. Die laatste twee kraakten wel op de Bosberg, maar ze braken niet. De twee ploeggenoten demarreerden om de beurt in een tactische finale richting Ninove. Zo deden Van Anrooij en Longo Borghini vooral ook elkaar de das om. Kopecky en Vos reageerden telkens makkelijk, dus het werd een sprint. Vos opende de sprint. Kopecky probeerde haar op te vangen, maar de ervaren Nederlandse was te snel. Zo kon de 36-jarige Vos nog een gaatje in haar rijkgevulde palmares vullen.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Marianne Vos 127 km in 3u15'12" 2 Lotte Kopecky z.t. 3 Elisa Longo Borghini 4 Shirin van Anrooij op 4" 5 Thalita de Jong 1'09" 6 Demi Vollering z.t. 7 Katarzyna Niewiadoma 8 Puck Pieterse 1'12" 9 Lorena Wiebes 1'53" 10 Elisa Balsamo 2'08"

Parcours

Net als de voorbije jaren starten en finishen de dames na de heren. Het startschot voor de vrouwen wordt rond 13.20 uur aan 't Kuipke in Gent gegeven. Ze krijgen dezelfde acht hellingen voorgeschoteld als vorig seizoen. Daar is één heuvel bij die de mannen niet zullen bedwingen. Richting de Wolvenberg rijden de rensters niet over de Eikenberg, maar over de Edelareberg (1,5 kilometer aan 4,2%). Dat is de eerste helling. De rest van het parcours is identiek aan dat van de mannen. Het duo Muur-Bosberg zal wellicht voor de beslissing zorgen. Iets na 17 uur worden de rensters verwacht aan de finish in Ninove. De laatste rechte lijn op de Elisabethlaan loopt lichtjes op.

Hellingen Omloop Het Nieuwsblad (v) 1. Edelareberg 1.525 meter aan 4,2% nog 56,2 kilometer 2. Wolvenberg 645 meter aan 7,9% nog 52,4 kilometer 3. Molenberg 465 meter aan 7% nog 42,5 kilometer 4. Leberg 950 meter aan 4,2% nog 35 kilometer 5. Berendries 940 meter aan 7% nog 31 kilometer 6. Elverenberg - Vossenhol 1.270 meter aan 3,6% nog 28,5 kilometer 7. Muur van Geraardsbergen 475 meter aan 9,3% nog 15,7 kilometer 8. Bosberg 980 meter aan 5,8% nog 11,8 kilometer

Wie heeft zaterdag nog het meeste overschot op de laatste helling?

Deelnemerslijst

Het startveld is nog niet bekendgemaakt. Worden wel in Gent verwacht: Lorena Wiebes, Katarzyna Niewiadoma, Demi Vollering, Justine Ghekiere, Puck Pieterse, Thalita de Jong, Elisa Balsamo, Riejanne Markus, Liane Lippert, Marlen Reusser, Pfeiffer Georgi en Silvia Persico. Lotte Kopecky tekent niet present.

Live bij Sporza