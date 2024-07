Remco Evenepoel legt zich neer bij plek 3: "Geruststelling dat ik er niet ben doorgezakt, maar er is nog veel werk om het gat te dichten"

Remco Evenepoel had voor het laatste klimexamen nog eens zijn stoute schoenen aangetrokken. De beste jongere liet zijn ploeg Soudal-Quick Step beuken en nam Jonas Vingegaard onder vuur, maar er volgde geen beloning. "Er waren twee renners beter en dat zijn de winnaars van de jongste 4 Tours. Dat is geen schande", zegt de nummer 3 van deze Tour.

"Bedankt, maar het is nog niet gedaan", reageerde Remco Evenepoel na de felicitaties voor zijn 3e plaats in deze Tour de France. "Ik moet zondag nog op de fiets blijven."

Wat was het plan vandaag? "We hebben geprobeerd om druk te zetten en om te kijken of die slechte dag zich ging voortzetten bij Jonas (Vingegaard). Dat was duidelijk niet het geval."

"We hebben gegokt en verloren, maar er is niets om spijt van te hebben. Het is heel mooi dat we dit getoond hebben in de laatste bergrit."

"Ik heb twee keer vol aangevallen, maar je ziet dat die mannen voor mij twee ex-winnaars zijn met pakken meer ervaring. Hun motor is zoveel groter dan die van mij."

"Dat moet ik gewoon accepteren, maar ik ben heel blij dat we dit getoond hebben op de voorlaatste dag en dat ik er nooit ben doorgezakt. Dat is ook voor jullie een geruststelling, denk ik", grijnsde hij naar de media.