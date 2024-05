Nina Derwael gaat 2 keer in de fout tijdens EK turnen: "Doet pijn dat ik team niet kon helpen"

Nina Derwael heeft op het EK gymnastiek in Rimini (Italië) naast een finaleticket gegrepen. Ze maakte een grote fout aan de brug met ongelijke leggers en viel van de balk. "De brug kwam 2 weken te vroeg. Het foutje op de balk had nooit mogen gebeuren", reageerde Derwael ontgoocheld.

Zo'n 3 maanden voor de Olympische Spelen in Parijs was het EK een van de laatste belangrijke tussenstops voor Nina Derwael. Het werd geen succesvolle passage in Rimini.

Aan de brug met ongelijke leggers, het favoriete toestel van Derwael, ging het mis bij het laatste element. Ze kwam niet uit voor haar handstand en moest eraf springen. De olympische kampioene van Tokio kon haar oefening wel niet vaak inoefenen, na een schouderoperatie in september leverde ze een race tegen de klok.

"Ik wist dat de brug 2 weken te vroeg kwam om hier vol zelfvertrouwen te staan. Zo'n foutje kon gebeuren."

"Normaal kan ik mijn oefening veel meer herhalen op training voor een kampioenschap. Nu had ik wel een goed gevoel. Ik ben blij dat ik hier geweest ben en dat ik nog eens een brugoefening heb kunnen doen."



