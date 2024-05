Laatste olympisch examen voor gymnasten op EK, testcase voor Nina Derwael: "Leg de lat niet te hoog"

do 2 mei 2024 07:06

Nina Derwael heeft al zekerheid over de Spelen in Parijs.

In Rimini is het deze week erop of eronder voor de Belgische gymnasten die zich nog willen plaatsen voor de Olympische Spelen. Nina Derwael heeft haar ticket al op zak. Wie hoopt er nog bij te zijn in Parijs en wat mogen we in Italië van Derwael verwachten? Onze reporter in Rimini, Inge Van Meensel, blikt vooruit.

Wat staat er op het spel op dit EK?

Dit EK is de allerlaatste kans voor de Europese gymnasten. Er is nog 1 olympisch ticket te verdienen en dat gaat naar de beste gymnaste allround op dit EK, een atlete die nog niet geselecteerd is voor Parijs via het WK van 2023 of via de World Cups de afgelopen maanden. 5 Europese landen hebben al zekerheid over de Spelen. Zij strijden dus niet mee voor dat ticket. Het gaat om Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Frankrijk en Roemenië. Vanavond rond 20 uur weten we of er nog een olympisch ticket is voor België en of er finales zijn met Belgen.

Krijgt Nina Derwael nog een Belgische ploeggenote mee op de trein naar Parijs?

Welke Belgische gymnasten komen nog in aanmerking voor de Spelen?

Maellyse Brassart Zij is de beste allrounder van het team. Ze haalde de beste score in de test voor het EK. Ze probeerde zich via de World Cups te plaatsen aan de brug, maar dat is niet gelukt. Op het EK in München in 2022 was ze 5e. Ze zat in het olympisch team dat in Tokio de finale heeft gehaald en ze mocht toen zelfs ondanks de strenge coronamaatregelen blijven om Nina Derwael te steunen voor de olympische finale aan de brug. Voor het WK in Antwerpen had ze pech, want door een enkelblessure kon ze geen allroundcompetitie turnen. Het Belgische team kon zich door haar blessure en door de afwezigheid van Derwael en Lisa Vaelen niet plaatsen. Brassart is het olympische ticket zeker waard. Ze is beter dan enkele gymnasten die er wel bij zullen zijn, maar dat is helaas de harde wet van de sport.

Jade Vansteenkiste Ze is er eindelijk weer bij op een EK, voor het eerst sinds 2019. Toen werd ze 20e allround. Voor mij was ze een certitude voor Tokio, maar die olympische droom moest ze opbergen door blessures. De voorbije 4 jaar heeft ze 6 operaties ondergaan. Veel gymnasten zouden al lang gestopt zijn, maar ze heeft doorgezet. Ze loopt hier vrolijk rond, want hier aanwezig zijn, is voor haar al een geschenk. Ze zou gestopt zijn als ze dit EK had moeten missen.

Erika Pinxten Ze staat op de olympische reservelijst van de allroundcompetitie van het WK in Antwerpen. Pinxten kwam 2 tienden tekort, anders had ze dat ticket dus al gepakt in Antwerpen. Als iemand van die lijst nog afhaakt, dan is ze geplaatst voor Parijs. Ze heeft het geprobeerd via de World Cups op de balk. Daar begon ze uitstekend met een 2e plaats na Derwael in Caïro en ze haalde ook de finale in Cottbus, maar daarna moest ze stoppen door rugproblemen.

Hoe liggen de kaarten voor het Belgische team?

Dat moeten we afwachten. De eigen prestatie is bepalend, maar België neemt hier deel met een nieuwe ploeg. Ons land telt twee gymnasten met olympische ervaring: Derwael en Brassart. Derwael turnt 2 toestellen en is na haar schouderoperatie nog niet op volle kracht. Vansteenkiste is lang out geweest, Pinxten is jong en blijft last hebben van haar rug. Mika Webster-Longin is helemaal nieuw in de ploeg en dit is haar eerste EK. Ze lijkt nog wat overweldigd en loopt een beetje verloren. Derwael pakt haar wel bij de hand en dat is leuk om te zien. Ze brengt veel Amerikaans positivisme in de ploeg en dat zorgt voor een goeie sfeer. Bijkomende vraag: hoe presteren de andere teams die wel al naar de Spelen gaan? Zij zijn hier niet allemaal met hun sterkste ploeg.

Wat mogen we verwachten van Nina Derwael?

Voor Nina Derwael komt dit EK misschien nog iets te vroeg, maar dat ze hier is, mét een oefening aan de brug, dwingt heel veel respect en bewondering af. Tijdens de podiumtraining hebben we gezien dat ze nog hard moet werken aan de brug. Er is een conditionele achterstand, maar dat is normaal. Ze revalideert nog volop, maar ze zweeft weer aan die brug. Het was genieten om haar weer bezig te zien. Je merkt ook dat Derwael internationaal veel aandacht trekt. Iedereen wil haar zien schitteren aan de brug. Aan de balk staat Derwael al verder. Ze heeft op dat onderdeel volop ingezet om haar ticket voor Parijs te pakken via de World Cups. Met succes. Ze was bij haar 3 deelnames telkens de beste Europese. Met die nuance dat die World Cups er waren voor atletes die zich nog moesten kwalificeren.

Zien we Derwael in de finale aan de balk en/of de brug op dit EK? Dat kan. Ze blijft een kampioene die in wedstrijdomstandigheden altijd iets meer kan. Inge Van Meensel

Zien we Derwael dan in de finale aan de balk en/of de brug? Dat kan. Ze blijft een kampioene die in wedstrijdomstandigheden altijd iets meer kan. Wat een medaille betreft: in geen enkele sport is het cliché zo waar als in het turnen. Als je in de finale geraakt, is alles mogelijk. Maar medailles zijn nu niet het belangrijkste. Laten we vooral de lat niet te hoog leggen. Derwael is hier, ze doet mee aan de brug en dat is al een overwinning op zich. Het is vooral een belangrijke stap voor de Spelen.

