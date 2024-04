Nina Derwael keert op EK terug aan 'haar' brug: "Nog wat trekken en sleuren, maar blij hier te zijn"

Voor het eerst in zes jaar tijd staat Nina Derwael nog eens op een EK turnen. Onze landgenote knokte na veel blessureleed terug en werkt donderdag in de kwalificaties haar eerste brugoefening af sinds het WK 2022. "Om hier gewoon te kunnen zijn, dat is al heel veel waard", blikte ze vooruit.

Haar oefening zelf verliep - logischerwijs - nog niet zoals in haar grote dagen. "Het is nog wat trekken en sleuren", zei Derwael, die in september nog geopereerd werd aan haar schouder, "maar ik ben blij dat ik de oefening goed ben doorgekomen."

"Het voelde heel vertrouwd", kaartte ze na bij onze reporter ter plaatse. "Ik ben echt blij om na heel veel uitgestelde EK's hier nog eens te staan. Dat we hier met hele team kunnen zijn, is heel leuk."

Dat Derwael in Rimini met een afgewerkte oefening kan aantreden, is al een overwinning op zich. "Dat hadden we op voorhand niet kunnen denken", aldus Derwael.

Derwael komt in Rimini ook in actie op de balk, het onderdeel waarop ze haar olympisch ticket kon veiligstellen. "De afgelopen weken verliep alles heel stabiel op de balk. Ik maakte daarnet tijdens de podiumtraining een klein foutje, maar heb me goed hersteld. Ik kan met vertrouwen verder."



Het grote doel van Derwael ligt deze zomer in Parijs. Onze landgenote is dan ook nog in volle opbouw richting de Olympische Spelen. Wat hoopt ze te bereiken op het EK?



"Het wordt nog zoeken, want ik ben nog niet gewend om week na week door te trekken. Maar dit wordt een goed meetpunt naar de Spelen om te zien waar ik sta."



In de teamcompetitie mikt Derwael op de finale. Een realistisch doel na de teleurstelling van het WK in Antwerpen? "We mogen vertrouwen hebben in de kwalificaties. Als iedereen presteert zoals op training hebben we een mooie kans om de finale te halen."