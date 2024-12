Opvallend: Evenepoel en bpost lanceren samen de 'Remco Reflex', die "heel wat ongevallen zal vermijden"

Door een portier van een bpost-busje liep hij kneuzingen aan beide longen, een luxatie van het sleutelbeen en drie breuken op. Maar aan het spijtige ongeval houden beide partijen allerminst kwade gevoelens over.

Meer dan 300 fietsers per jaar raken in ons land gewond door plots openslaande autodeuren. Sinds vorige week weet ook Remco Evenepoel hoe zwaar de gevolgen kunnen zijn.

"Hoewel alle bpost-bestuurders uitgebreid opgeleid zijn om de Dutch Reach te gebruiken (een techniek waarbij je de deur met de tegenovergestelde arm opent om jezelf te verplichten achterom te kijken), is een permanente visuele reminder nuttig", klinkt het bij bpost. "We zullen dus de ‘Remco Reflex’ aanbrengen in al zijn voertuigen.

Ook Remco Evenepoel is enthousiast: "Toen de mensen van bpost mij dit voorstel deden, heb ik onmiddellijk toegehapt", vertelt de olympische kampioen.

“Bij bpost geloven we dat een simpel gebaar levens kan redden", aldus Chris Peeters, CEO van bpostgroup. "Met de ‘Remco Reflex’ willen we iedereen er aan herinneren dat het belangrijk is om aandachtig te blijven wanneer je de weg op gaat."

"We betreuren wat er met Remco is gebeurd en wensen hem een spoedig herstel. We hopen dat dit initiatief zal bijdragen om verdere ongevallen te voorkomen."