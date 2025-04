Met een vleugje Mathieu van der Poel? "Puck Pieterse is een zegen voor het vrouwenwielrennen"

Ine : "Klopt, want als je in de top 5 kan eindigen, dan kan je ook winnen."

Ruben : "Ze is een zegen voor het vrouwenwielrennen door wie ze is. Kan ze het uithangbord worden met al haar mogelijkheden? Er moeten wel nog zeges bij op haar erelijst, maar het ziet er naar uit dat ze bijna elke klassieker kan winnen."

"Ze is multidisciplinair en zulke rensters hebben vaak een streepje voor. Meestal houdt ze zich in koers niet in. Er wordt haar vaak verweten dat ze te impulsief rijdt en dat ze zuiniger moet zijn. Dat heeft ze nu gedaan en dat loont."

Ine : "Vergeet niet dat ze pas 22 jaar is. Ze heeft al heel veel bewezen. Ze wint bij haar eerste deelname in dit weer tegen alle toppers: dan heb je ongelofelijk veel talent."

Ine : "Ze staat zeker bij de favorieten. Mentaal krijgt ze een absolute boost en haar ploeg is in vorm."

Ruben : "Is ze dan ook de topfavoriete voor zondag in Luik?"

Ine : "Ja, maar dit is nog maar haar 2e zege na een rit in de Tour. Intrinsiek zijn ze zeker vergelijkbaar, maar nog niet qua uitslagen. Maar ze is heel compleet."

Ruben: "Lotte Kopecky gaf aan dat ze teleurgesteld is."

Ine: "Ze geeft toe dat ze denkt dat Luik haar beter ligt. Ik kijk er met veel belangstelling naar uit. Want ze heeft haar seizoen anders ingedeeld in functie van Luik en de Tour."

Ruben: "Krijg je signalen dat haar indeling de juiste is? Als je puur naar resultaten kijkt, verloopt dat niet zoals gewenst."

Ine: "Ze kan zich wegstoppen achter het feit dat ze heeft gewerkt zoals in Roubaix."

Ruben: "Maar heb je er voor zondag net zo veel vertrouwen in als je voor de Gold Race had?"

Ine: "Moeilijke vraag. Ik zag haar in de Waalse Pijl sowieso minder passen in het verhaal dan dat ik er haar zondag in zie passen."

"Voor hetzelfde geld liggen de kaarten er goed en is ze goed, wat we bij haar heel vaak zien na een "iets mindere koers". Het lijkt me logisch dat we Lotte bij de topfavorieten zetten."