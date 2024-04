BEKIJK - Nina Derwael traint aan de brug op EK in Rimini

Nina Derwael maakt donderdag haar langverwachte rentree aan de brug met ongelijke leggers, het toestel waarop ze olympisch en wereldkampioen werd. Door schouderproblemen miste ze vorig jaar het EK en WK, in september ging ze onder het mes. Bekijk de beelden van haar podiumtraining in Rimini.

Na haar schouderoperatie begon voor Nina Derwael een race tegen de klok om zich te plaatsen voor Parijs 2024. Dat lukte via de alternatieve weg van de balk op de wereldbekermanches.





Zo kan ze met een gerust gemoed deelnemen aan dit EK, waar ze voor het eerst sinds haar bronzen medaille op het WK 2022 in Liverpool nog eens in competitie aan de brug hangt.



Vandaag was de podiumtraining, donderdag begint het echte werk met de teamkwalificaties.