Voor het eerst weer aan de brug? Nina Derwael is Belgisch speerpunt op EK in Rimini

Zoals gepland blinkt de naam van Nina Derwael op de officiële deelnemerslijst voor het EK in Rimini. Onze landgenote zal er normaal gezien voor het eerst weer deelnemen aan de brug, waarop ze in 2021 nog olympisch kampioen werd. Derwael plaatste zich een maand geleden al voor Parijs, maar trekt naar het EK om weer wat extra competitieritme op te doen.

Een maand geleden verzekerde Nina Derwael zich op de wereldbekermanche turnen in het Azerbeidzjaanse Bakoe al voor een de Olympische Spelen.

Als buffer had Nina Derwael nog het EK in Rimini (2-5 mei) om zich te plaatsen, maar dat is dus niet meer nodig. Toch trekt Derwael begin mei naar Rimini.

Aan de brug met ongelijke leggers, waarop ze in 2021 olympisch kampioene werd, besliste Derwael voorlopig om nog niet in actie te komen - uit voorzorg nadat ze vorig jaar vanwege haar schouderblessure het WK in Antwerpen moest missen.

Op het EK zal ze hoogstwaarschijnlijk voor het eerst wel weer aan de brug - en ook aan de balk - deelnemen.

Verder staan ook Maellyse Brassart, Alice Francoy, Erika Pinxten en Jade Vansteenkiste op de officiële deelnemerslijst. Bij de mannen tekenen Glen Cuyle, Noah Kuavita, Maxime Gentges, Luka Van Den Keybus en Victor Martinez present.