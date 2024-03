Na olympische kwalificatie ook eremetaal! Nina Derwael verovert brons op balk in Bakoe

Nina Derwael verlaat de Wereldbeker in Bakoe niet alleen met een olympisch ticket, maar ook met brons. In de balkfinale bekroonde ze haar droomweekend met een 3e plek.

Zonder olympische kwalificatiestress kon Nina Derwael wat meer risico's nemen in de balkfinale op de Wereldbeker in Bakoe. Ze krikte haar startwaarde op tot 5.5 met wat moeilijkere elementen.

De opsprong, altijd een heikel punt op de balk, verliep vlekkeloos. Slechts één element kwam er niet uit in een knappe oefening. Derwael werd beloond met een score van 13.766, haar beste resultaat sinds haar comeback.





De olympische kampioene op de brug moest nog even in spanning afwachten, maar toen topfavoriete Kaylia Nemour van de balk viel, was Derwael zeker van brons. Na het goud in Caïro haar tweede Wereldbekermedaille van het seizoen.

Nina Derwael verlaat Bakoe zo met twee mooie prijzen: een olympisch ticket en een bronzen plak. Of Derwael volgende maand nog in actie komt op de laatste Wereldbeker in Doha, is nog niet beslist. Waarschijnlijk staat het EK in Rimini in mei wel nog op haar programma.



Derwael zal zich de komende maanden vooral focussen op haar 3e Olympische Spelen. Ze zal vooral schaven aan haar balkoefening en kijken hoe zwaar de titelverdedigster haar schouder kan belasten op de brug met ongelijke leggers.