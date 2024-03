Nina Derwael plaatst zich in recordtempo voor de Spelen: "Toont toch weer haar mentale sterkte"

Nina Derwael zal in Parijs haar olympische titel aan de brug kunnen verdedigen. Turncommentator Steffy Merlevede zag hoe opgelucht Derwael was om de kwalificatie, maar beseft ook dat de weg naar nieuw goud nog lastig wordt. "Maar ze heeft ons al elke keer verbaasd."

"Het was de juiste keuze om zich via de balk te proberen plaatsen", zegt Steffy Merlevede. "De druk was heel groot, daarom dat de opluchting ook zo groot is."

De druk was heel groot, daarom dat de opluchting ook zo groot was.

De druk was heel groot, daarom dat de opluchting ook zo groot was.

Nina Derwael plaatst zich via de balk, maar ze zal in Parijs wel alle toestellen mogen turnen. Dus ook de brug, waar ze haar olympische titel kan verdedigen. Wat mogen we verwachten in de zomer?

"Ik durf er niet al te veel voorspellingen over te doen, maar ik weet wel dat ze ons elke keer opnieuw verbaast."

"Intussen turnt ze op alle toestellen al bijna alle elementen. Ze voelt geen pijn meer aan haar schouder", weet Steffy Merlevede.

"Maar het niveau op de Olympische Spelen is natuurlijk heel hoog en de concurrentie zit niet stil."

"Zo hebben we hier aan de brug de Algerijnse Kaylia Nemour aan het werk gezien. Als zij diezelfde oefening perfect kan uitvoeren, zal ze moeilijk te kloppen zijn. Dat heeft Derwael ook gezien."

"Op de balk ligt haar startwaarde momenteel nog te laag, zeker als ze een olympische finale ambieert. Ze weet dat er nog veel werk is."

"Het wordt in Parijs ook niet the last dance van Derwael, zo herhaalde ze nog eens na haar kwalificatie in Bakoe. Ook over 4 jaar, in Los Angeles, wil ze er nog bij zijn."