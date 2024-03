Nina Derwael kan vandaag zeker zijn van olympisch ticket: "Maar er komt wat rekenwerk bij"

vr 8 maart 2024 11:11

Graait Nina Derwael vandaag al haar ticket voor de Olympische Spelen in Parijs weg? In de kwalificaties voor de balkfinale op de Wereldbeker in Bakoe moet ze dan vooral haar concurrentes in de gaten houden. Turnkenner Steffy Merlevede rekende het uit.

Met een overwinning op de balk in Caïro en een 5e plek in Cottbus zette Nina Derwael in de eerste twee Wereldbekers al belangrijke stappen richting Parijs. In Bakoe kan ze vandaag helemaal zeker zijn van een 3e olympische deelname. "Er komt wel wat rekenwerk bij kijken", legt Steffy Merlevede uit. "Sowieso is het pas officieel na de laatste Wereldbeker in Doha (17-20 april), maar alleen de beste drie resultaten tellen mee." "Derwael raapte in Caïro 30 punten op, het maximum. Ook in Cottbus kreeg ze de volle buit met haar 5e plek, want de turnsters die voor haar eindigden hebben al een olympisch ticket." "Zo heeft Nina nu al 60 punten. En per toestel vallen nog twee olympische tickets te verdienen." Derwael moet vandaag in Bakoe dan ook vooral haar concurrentes in de gaten houden in de kwalificaties. "Als ze in de balkfinale staat in Bakoe met maximaal twee andere concurrentes die nog geen ticket hebben voor Parijs, is ze mathematisch zeker van de Spelen", schetst Merlevede. "Als er zich nog meer olympische concurrentes plaatsen, moet Derwael zondag in de balkfinale in de top 3 eindigen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen." "Conclusie: ze moet dus nog één of twee keer een goede oefening neerzetten en dan is het binnen."

Je ziet dat ze zich heel comfortabel voelt op de balk. Normaal moet ze dat ticket voor de Spelen dus kunnen binnenhalen. Steffy Merlevede

De keuze om na haar schouderoperatie de brug even links te laten liggen en vol voor de balk te gaan, lijkt dan ook goed uit te draaien. "Het was de beste keuze die ze kon maken", stelt Steffy Merlevede. "Na de brug met ongelijke leggers is de balk altijd een van haar beste toestellen geweest. Op het EK in 2018 pakte ze zilver op de balk, op de Europese Spelen in 2019 - ook in Bakoe - veroverde ze goud." "Derwael turnt niet een van de moeilijkste oefeningen, met een startwaarde van 5.4 of 5.6. Maar ze scoort wel hoog met haar sierlijke uitvoering. Het zijn elementen waar ze zich goed bij voelt. Alleen de opsprong is een risico, maar die levert veel punten op." "Je ziet dat ze zich heel comfortabel voelt op de balk. Normaal moet ze dat ticket voor de Spelen dus kunnen binnenhalen. En Derwael hoort ook thuis in Parijs."

Geen eenvoudige opdracht in Parijs

Als Nina Derwael haar olympisch ticket verovert op de balk, mag ze in Parijs ook op haar favoriete onderdeel starten. "Ze is al aan het trainen op de brug met ongelijke leggers, al moet ze nog voorzichtig zijn 5 maanden na haar schouderoperatie." En zelfs als ze topfit raakt, wordt het geen eenvoudige opdracht om haar olympische titel te verlengen. "Want ook de concurrentie zit niet stil. De 17-jarige Kaylia Nemour turnt bijvoorbeeld een geweldig mooie oefening." "De Algerijnse veroverde zilver op het WK in Antwerpen en heeft die oefening nog moeilijker gemaakt met een startwaarde van 6.9." Ter vergelijking: Derwael turnde in Tokio een moeilijkheidswaarde van 6.7. "Dat is dus een te duchten concurrente op de Spelen. Het zal lastig worden in Parijs, dat weet Derwael ook."

