Tuur Dierckx komt laatste keer terug op "criminele overname" en ondergang van Deinze: "Ik ben echt kwaad"

wo 11 december 2024 06:38

Tuur Dierckx lucht nog een laatste keer zijn hart over Deinze.

Afscheid heeft Tuur Dierckx (29) inmiddels al genomen van Deinze, maar het hoofdstuk helemaal afsluiten in zijn hoofd? Dat deed de vrije speler misschien wel in de zetels van 90 Minutes. Nog een laatste keer kwam hij terug op de schrijnende situatie de afgelopen maanden. "Dat door enkele personen die denken dat ze boven de wet staan", zegt hij boos.

Maandag kondigde Tuur Dierckx het officieel aan: vanaf januari zou de aanvaller een vrije speler zijn. Een officieel einde bij Deinze, dus. Een dat hij 's avonds laat meteen kon toelichten in de zetels van 90 Minutes: "Het zat er helaas al even aan te komen. Nu is het duidelijk dat het stopt, ik denk dat de club dat deze week ook zal aankondigen. Heel spijtig." "Ik heb redelijk lang gewacht met mijn laatste brief te sturen om de club in gebreke te stellen om het vrijespelerstatuut te kunnen bekomen", gaat Dierckx voort. "Ik heb zo lang gewacht - tegen beter weten in - in de hoop dat het goed zou komen. Ik heb er al een tijdje vrede mee, maar het blijft frustrerend."

Ook Doudou Cissé heeft Deinze niet gered.

Tol van incapabele eigenaars

Wat Tuur Dierckx voornamelijk frustreert: de manier waarop de eigenaar(s) club zomaar liet(en) vallen. "Alles gebeurde boven ons hoofd", zucht hij. "Het is gek dat het nog kan anno 2024 in België, zo in het midden van een seizoen de stekker uit een project trekken. Dat bepaalde figuren zoveel macht hebben, zonder iets van bewijzen voor te leggen." "De Singaporezen in de eerste plaats, maar ook de mensen die in de plek kwamen. Het is crimineel dat zij zomaar een club kunnen overnemen zonder bewijs dat ze daar capabel genoeg voor zijn." "Daar zijn heel wat mensen de dupe van geworden. Voor mij heeft het een grote impact, maar er zijn ook mensen met een gezin die in de kou worden gezet ..."

Wat die meneer Cissé zei bij Sporza over communicatie naar de spelersgroep toe is gewoon bullshit. Tuur Dierckx