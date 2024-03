VIDEO: Nina Derwael en Maellyse Brassart trainen laatste keer voor Wereldbeker in Bakoe

In Bakoe stomen Nina Derwael en Maellyse Brassart zich klaar voor de derde wereldbekermanche van het seizoen. Derwael doet dat op de balk, Brassart aan de brug met ongelijke leggers. Bij een goed resultaat is het olympisch ticket zo goed als binnen voor Derwael.

Vanaf vandaag komen de twee Belgische turnsters in actie tijdens de derde wereldbekermanche. Brassart turnt deze namiddag haar kwalificaties. Derwael moet pas morgen voor het eerst haar opwachting maken.

De wedstrijd in Azer­beidzjan is belangrijk voor eventuele olympische kwalificatie. Als Derwael de beste is van de turnsters die zich nog niet hebben gekwalificeerd, dan is het ticket naar Parijs bijna verzekerd.