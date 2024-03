Een Belgische minder in Bakoe: Derwael en Brassart tekenen present, Pinxten zegt af met rugblessure

Nina Derwael en Maellyse Brassart nemen later deze week (7-10 maart) deel aan de derde wereldbekermanche turnen in Bakoe. Derwael zal er in actie komen op de balk, Brassart treedt aan in de oefening aan de brug met ongelijke leggers. Erika Pinxten geeft vanwege rugproblemen forfait voor de manche in Bakoe.

De Belgische delegatie trekt niet .au grand complet naar Bakoe.

Eerder kwamen Nina Derwael, Maellyse Brassart en Erika Pinxten in actie tijdens de wereldbekers in het Egyptische Caïro en het Duitse Cottbus.

Maar voor de derde WB-manche in de Azerbeidzjaanse hoofdstad moet opkomend talent Pinxten verstek laten gaan met rugproblemen.

Pinxten werd in Caïro nog tweede in de balkfinale, achter Derwael, en vijfde in de grondfinale. In Cottbus eindigde ze dan weer op de zevende plaats in de balkfinale. In de WB-ranking aan de balk is ze tweede achter Derwael, voor de grondoefening staat ze op een voorlopige derde stek.

Derwael - die zich via de wereldbekers al hoopt te kwalificeren voor de Spelen - staat op haar beurt momenteel met het maximum van de punten aan de leiding in het klassement aan de balk. De Belgische pakte goud in Caïro en een vijfde plaats in Cottbus (achter vier turnsters die al zeker zijn van een olympisch ticket).

Brassart behaalde dan weer brons aan de brug in Cottbus, ze staat - met één in rekening gebracht resultaat - zevende in het WB-klassement.