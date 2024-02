Alle (om)wegen leiden naar Parijs: de dubbele bodem van Nina Derwaels comeback

Nina Derwael heeft haar plan voor Parijs prijsgegeven. Zo maakte de olympische kampioene gisteren bekend dat ze volgende week al zal deelnemen in het wereldbekercircuit. Een weloverwogen keuze met het oog op haar kwalificatie voor de Spelen. "Via de balk (of de vloer) zou ze zich al meteen kunnen plaatsen", klinkt het bij topsportmanager Ruben Neyens.

"Het gaat goed met haar", vertelt topsportmanager Ruben Neyens. "Ze is opnieuw pijnvrij, maakt veel progressie en is hongerig om weer in competitie te treden."

Hoe zou het nog zijn met Nina Derwael ? Het was een vraag die door de naderende Olympische Spelen steeds luider weerklonk in ons land. Wel, de olympische kampioene, die met een ernstige schouderblessure kampte, kondigde gisteren haar comeback aan.

Toch komt haar wederoptreden geen dag te vroeg.



Derwael heeft na een misgelopen WK in eigen land nog geen ticket voor de Spelen op zak. Enkel via de Wereldbekers of via de allroundcompetitie op het Europees kampioenschap maakt ze nog een kans op Parijs 2024.

"Het EK begin mei is nog steeds haar voornaamste doel", legt Neyens uit. "Maar omdat Nina nu al mentaal en fysiek klaar is, zal ze toch deelnemen in het wereldbekercircuit. We kunnen deze kans niet zomaar laten liggen."



Volgende week neemt ze dan ook meteen deel aan de eerste wereldbekermanche in het Caïro, in Egypte.

Een keuze met een dubbele bodem: "Enerzijds kan ze zo competitie-ervaring opdoen en anderzijds maakt ze ook gewoon een goede kans om zich al rechtstreeks via de wereldbekers te kwalificeren."