Nina Derwael maakt volgende week comeback in Caïro: "Mentaal sterker dan ooit"

Nina Derwael neemt volgende week deel aan de Wereldbekermanche turnen in het Egyptische Caïro. De olympische kampioene zal er niet aantreden aan de brug, wel op de balk- en grondoefening. Om een olympisch ticket te verzilveren, heeft ze nog twee opties: via het Wereldbekercircuit of via het EK in Italië.

Voor onze gymnasten liggen nog twee routes open voor een individuele selectie voor de Olympische Spelen in Parijs: via de Wereldbekers of via de allroundcompetitie op het Europees kampioenschap.

De Gymfed maakte vandaag bekend dat Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt) en Erika Pinxten (TK Sta Paraat Hasselt) zich via het intern selectietraject geplaatst hebben voor het Wereldbekertraject.

Maellyse Brassart, die deel uitmaakte van het team in Tokio, komt tijdens de Wereldbekers in actie aan de brug. Samen met Erika Pinxten verdedigt ze de Belgische driekleur aan dit toestel. Daarnaast zien we Erika Pinxten aan het werk op de balk en de grond.

Voor Nina Derwael - die het WK in eigen land miste omwille van haar schouderblessure - ligt de focus meer op het Europees kampioenschap begin mei in Italië, maar onze landgenote maakt via balk en grond toch al haar comeback in de Wereldbekers.

Voor oefeningen aan de brug is het voorlopig nog te vroeg. "Maar gelukkig is er meer dan die discipline alleen", vertelt Derwael. " Maar mentaal ben ik sterker dan ooit."