Gids Parijs 2024: Wanneer beginnen de Olympische Spelen? Hoeveel Belgen doen mee? Wie worden de sterren?

vr 26 januari 2024 12:53

Over een half jaar, op vrijdag 26 juli, gaan de Olympische Spelen van start. Hier is alvast uw gids voor Parijs 2024.

Zo ging het vorige keer: 7 Belgische medailles

De Olympische Spelen van Tokio liggen nog vers in het geheugen. Wegens de coronacrisis vonden ze niet plaats in 2020, wel in 2021. Een aderlating voor vice-olympisch kampioen zwemmen Pieter Timmers, die zijn carrière niet kon rekken tot 2021. Toch overtrof Team Belgium de 6 medailles van Rio 2016, Tokio leverde 7 stuks op. De Spelen begonnen uitstekend met olympisch zilver voor wielrenner Wout van Aert, die in de sprint Tadej Pogacar afhield op de Fuji Speedway. Een minuut eerder had Richard Carapaz het goud veroverd na een solo.

Wout van Aert opent de medailleoogst voor Team Belgium met zilver in de wegrit.

Drie dagen na Van Aert kampte judoka Matthias Casse zich naar brons in de legendarische Nippon Budokan van Tokio. Nina Derwael werd de eerste olympische kampioene voor Team Belgium in het turnen. Zij maakte haar favorietenrol helemaal waar op de brug met ongelijke leggers.

Nina Derwael toont haar gouden medaille.

5 augustus 2021 werd een dag om in te kaderen. Net nadat de Red Lions een thriller hadden gewonnen in de hockeyfinale, verlengde Nafi Thiam haar olympische titel op de zevenkamp. De hockeyspelers volgden haar slotrace op het terrein.

Hockeydoelman Vincent Vanasch en meerkampster Nafi Thiam veroveren binnen het uur goud.

In het slotweekend scoorden de Belgen nog twee keer. De jumpingploeg sprong naar brons, Bashir Abdi sleurde zich door zijn jetlag naar de derde plaats op de marathon. Met 7 medailles zette Team Belgium zijn beste resultaat neer sinds de Spelen van 1948 in Londen.

Belgische medailles in Tokio atleet/team sport 🥇 Red Lions hockey 🥇 Nafi Thiam atletiek: zevenkamp 🥇 Nina Derwael turnen: brug ongelijke leggers 🥈 Wout van Aert wielrennen: wegrit 🥉 Bashir Abdi atletiek: marathon 🥉 Matthias Casse judo: -81 kg 🥉 Devos-Guery-Wathelet jumping: team

Parijs 2024: 26 juli - 11 augustus

Volgende zomer mogen de Belgen zichzelf proberen te overtreffen in een halve thuismatch. Op vrijdag 26 juli gaan de Olympische Spelen in Parijs van start met een openingsceremonie op de Seine, waar ze 600.000 toeschouwers verwachten. Op zondag 11 augustus dooft de olympische vlam in het Stade de France. Het gros van de wedstrijden zal in en om Parijs plaatsvinden, vaak op bekende locaties. Het Stade de France wordt het decor van het atletiektoernooi, de tennissers gaan aan de slag op de terreinen van Roland Garros en de 3x3-basketbalspelers komen in actie op de Place de la Concorde. Het wordt ook de arena voor breaking, een nieuwe olympische sport. Ook buiten de Franse hoofdstad valt er heel wat te beleven. Als de Belgian Cats zich opnieuw weten te plaatsen, zullen ze hun groepswedstrijden in Rijsel spelen. Onze zeilers gaan aan de slag in Marseille, in het zuiden van Frankrijk. En de golfsurfers komen in actie in Tahiti, aan de andere kant van de wereld.

De openingsceremonie vindt plaats op de Seine.

Team Belgium met 160 atleten?

Op de Olympische Spelen van Tokio kwamen 122 Belgische atleten in actie in 25 verschillende sporten. In Parijs mikt Team Belgium op 160 atleten. Een half jaar voor de Olympische Spelen heeft bijna de helft zijn of haar ticket beet. Vorige week nog plaatsten de twee hockeyploegen zich voor Parijs 2024. Voor heel wat topatleten staan nog belangrijke weken of maanden voor de deur. Voor de Belgian Cats bijvoorbeeld. De Europese kampioen basketbal speelt volgende maand het olympisch kwalificatietietoernooi voor eigen publiek in Antwerpen. Die wedstrijden kunt u rechtstreeks volgen op Sporza. De Belgian Cats hopen in Parijs beter te doen dan hun kwartfinale in Tokio. Nafi Thiam en Nina Derwael kwamen toen met goud naar huis, maar ook zij moeten zich nog zien te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Wie heeft zich al gekwalificeerd? Hier vindt u het overzicht.

Emma Meesseman en de Belgian Cats spelen van 8 t/m 11 februari het olympisch kwalificatietoernooi in het Sportpaleis van Antwerpen.

Sterren om naar uit te kijken

Armand "Mondo" Duplantis moet het Stade de France in vuur en vlam zetten. De Zweedse polsstokspringer kroonde zich al tot de koning van de atletiek, nu ook tot de koning van de Olympische Spelen? Zeker als hij 5 augustus zijn wereldrecord (6,23 m) nog eens scherper stelt. In de turnhal is het uitkijken naar de rentree van gymkoningin Simone Biles. In Tokio kampte de Amerikaanse met twisties, op het WK in Antwerpen maakte ze vorig jaar haar rentree met haar 20e, 21, 22e én 23e wereldtitel. Doet Biles daar nog wat olympisch goud bij in Parijs?

Op het WK in Antwerpen heeft Simone Biles nog eens haar visitekaartje afgegeven.

In de basketbalarena verzorgt Team USA altijd het spektakel. Kunnen LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant in de voetsporen treden van het Dream Team uit 1992 met Michael Jordan, Magic Johnson en Larry Bird? De Fransen zullen dan weer uitkijken naar hun nieuwe chouchou Victor Wenbanyama op het parket. Terug naar het atletiekstadion waar Sha'Carri Richardson revanche probeert te nemen op de 100 meter. De huidige wereldkampioene mocht in Tokio niet sprinten omdat ze betrapt was op het gebruik van cannabis. Rookt de Amerikaanse haar Jamaicaanse concurrentes Shericka Jackson en Shelly-Ann Fraser-Pryce uit in Parijs?

Schittert LeBron James nog een keer op de olympische bühne?

In het zwemmen is het afwachten of Katie Ledecky haar olympische oogst weer uitbreidt zoals Michael Phelps dat destijds deed. De 26-jarige Amerikaanse betreedt Parijs met 7x goud. Doet ze er 3 bij, dan wordt ze de succesrijkste vrouw op de Olympische Spelen. Het Franse publiek zal u vooral horen kraaien wanneer Léon Marchand in het bad duikt. Op zijn 21e heeft hij 5 wereldtitels op zijn naam staan. In Parijs wil hij zijn olympische rekening openen.

Topzwemster Katie Ledecky scoort al olympische medailles sinds Londen 2012.

Afsluiten doen we met tennis dat op het gravel van Roland Garros gespeeld wordt. En wie Roland Garros zegt, zegt Rafael Nadal. De gravelkeizer is aan zijn afscheidstournee bezig en dan mogen de Olympische Spelen niet ontbreken. Voor een nieuwe olympische titel zal hij meer dan waarschijnlijk voorbij Novak Djokovic moeten. De nummer 1 van de wereld ontgoochelde in Tokio en wil in Parijs eindelijk die ene ontbrekende prijs pakken: olympisch goud.

Rafael Nadal en Novak Djokovic tennissen op de terreinen van Roland Garros.

Live op Sporza