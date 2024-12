Extra Time: "Charles De Ketelaere is heel streng voor zichzelf"

di 10 december 2024 10:00

In de UEFA Supercup verloor Atalanta vorige zomer met 2-0 van Real Madrid.

Om naar uit te kijken vanavond: het Atalanta van Charles De Ketelaere krijgt Real Madrid over de vloer in de Champions League. "Atalanta en trainer Gasperini zijn perfect voor De Ketelaere", stelt Filip Joos in Extra Time.

Charles De Ketelaere doet het goed bij Atalanta, in het noorden van Italië. In de Champions League blonk hij twee weken geleden uit met 2 goals en 3 assists tegen Bern, in de Serie A scoorde hij vrijdag tegen zijn ex-ploeg Milan (2-1). Terwijl het bij Milan niet draaide voor de Rode Duivel. "Hij is streng voor zichzelf", ziet Gert Verheyen in Extra Time. "En dan kan je ook beginnen te twijfelen of je kampt met een gebrek aan vertrouwen." "Charles is ongelooflijk streng voor zichzelf", beaamt zijn voormalige trainer Rik De Mil. "Hij kwam uit Brugge, waar hij bij zijn familie woonde, en plots moest hij naar Milaan. Dat is een hele andere wereld."

In Milaan werd hij vergeleken met Kaka. Sorry, maar daar help je hem niet mee vooruit. Peter Vandenbempt